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Сало в Україні стає дефіцитом: чи чекати на нове подорожчання

10 грудня 2021, 16:10

Україна вже не може забезпечити самостійно внутрішній попит на сало.

сало
В Україні злетіли ціни на сало / Facebook р. Горяйнова

В Україні різко зросли ціни на сало. Найчастіше його вартість перевищує ціни на м'ясо.

Разом з тим Україна вже не може забезпечити внутрішній попит на сало, його велика частина завозиться з-за кордону, розповіла 112ua.tv академік, віце-президент НААН Ануш Балян.

"На ринках сало продають не дешевше, ніж по 200 грн/кг, а "генеральське" – по 300-350 грн/кг.ціна на сало в Україні вже вище, ніж на сортове м'ясо", – зазначила вона.

Експерт каже, що на сьогодні в Україні тільки 20% сала на прилавках – українське, а решта – імпортне.

Крім того, в країні спостерігається скорочення пропозиції сала. Оскільки фермери віддають перевагу м'ясній породі свиней, яка швидко набирає вагу.

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"Ми практично втратили породу свиней українська біла", - розповіла Ануш Балян.

Відзначимо, що що Україна імпортує в чотири рази більше сала, ніж виробляє. За 9 місяців 2021 року виробили 6,5 тис.т сала, а імпортували 25 тис. т сала – з них 14 тис. т з Польщі.

Балян заявила, що надалі ціни на сало будуть залежати від інфляції, купівельної спроможності населення, курсу національної валюти, обсягів виробництва та імпорту самого продукту і пропозиції м'яса птиці.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що, ціни на цукор і соняшникову олію в Україні у вересні в річному вираженні - порівняно з вереснем 2020 року – зросли на 88% і 71,7% відповідно.

У вересні в річному вираженні ціни на яйця зросли на 60,7%, хліб подорожчав на 17,2%, м'ясо – на 12,3%, макарони – на 10%.

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