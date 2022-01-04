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Рекордні ціни на сало: українців ошелешили захмарним подорожчанням

4 січня 2022, 14:53

За кілограм вітчизняного "делікатесу" продавці не соромлячись просили по 380 гривень.

Сало
В Україні рекордно подорожчало сало / УНІАН

Напередодні новорічних свят в Україні вартість сало злетіла до рекордних показників.

За кілограм вітчизняного "делікатесу" продавці не соромлячись просили по 380 гривень. Разом з тим у січні після свят цінник на сало знизиться, пише Agrotrend.

Відзначається, що за останні п'ять років сало в нашій країні подорожчало майже втричі. Якщо раніше сало коштувало дешевше м'яса, то зараз ціни зрівнялися.

Торговці реалізують сало упакованими по 200 грамів шматочками за 76 грн, щоб більше заробити. На районних базарах і ярмарках можна знайти сало по 160 грн за кіло або трохи дешевше. Добірне "генеральське" сало коштує від 250 грн за кілограм.

У чому причина різкого подорожчання сала

При цьому високі ціни на сало обумовлені не тільки підвищеним попитом. За 2021 рік поголів'я свиней на домашніх дворах значно скоротилося - на 10%, порівняно з 2022 роком.

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Підкреслюється, що для виробництва сала в Україні береться тільки вітчизняна сировина. Щоб сало було ароматним і з проростанням, свиней відбирають переважно з приватних подвір'їв. Беруться породи, відгодовані на натуральних продуктах. Корм для свиней теж дорожчає, тому віддавати тварин задарма господарі не хочуть.

Для того щоб виростити з маленького поросяти 120-кілограмового кабанчика, потрібно витратити тонну зерна, на що піде 6-7 тис.грн. При цьому аграрії стверджують, що дефіциту сала на ринку не буде.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що, ціни на цукор і соняшникова олія в Україні у вересні в річному вираженні - порівняно з вереснем 2020 року – зросли на 88% і 71,7% відповідно.

У вересні в річному вираженні ціни на яйця зросли на 60,7%, хліб подорожчав на 17,2%, м'ясо – на 12,3%, макарони – на 10%.

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