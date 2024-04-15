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В Україні різко поменшало пенсіонерів: що сталося

Дмитро Відоменко
15 квітня 2024, 08:48
В Україні з 1 січня до 1 квітня кількість пенсіонерів скоротилася на 361 832 особи - до 10 млн 154 тисячі людей.
Монети, пенсії
Тепер в Україні пенсіонерів 10,154 млн осіб / колаж Главред, фото УНІАН та ua.depositphotos.com

В Україні з 1 січня по 1 квітня 2024 року кількість людей, які зареєстровані як пенсіонери, скоротилася на 361 832 особи. Як стало зрозуміло з даних Пенсійного фонду, якщо на початку року пенсію отримували 10,516 млн осіб, то зараз - 10,154 млн осіб.

Також повідомляється, що середній розмір пенсії по Києву становить 7,8 тисячі грн. Це найвища виплата в країні. На другому місці за рівнем середньої пенсії - Рівненська область - 7,2 тисячі грн. На третьому з показником 7 тисяч грн опинилася Донецька область. Водночас середня пенсія по країні становила 5743 грн.

Найменшу пенсію платять у Тернопільській області (всього 4399 грн). Загальна чисельність пенсіонерів становила 10 154 705 осіб. Середня пенсія з початку року зросла з 5385,25 до 5743,27 грн (+358 грн).

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Пенсійний фонд України (ПФУ)

Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; забезпечує виплату пенсій, соціальних допомог, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.

Пенсії в Україні

Нагадаємо, 2024 року в Україні збільшили вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію у віці 60 років - тепер необхідно мати страховий стаж у 31 рік. Раніше цей показник становив 30 років.

Також щорічна індексація пенсій призвела до збільшення виплат для військових пенсіонерів, включно з тими, які отримують пенсію по інвалідності. Мінімальні виплати для них зросли на 600-700 гривень, залежно від групи інвалідності та звання.

Крім цього, з 1 квітня частину пенсійних виплат можуть призупинити. Щоб уникнути призупинення, пенсіонери мають пройти ідентифікацію до 31 березня 2024 року у відділення "Ощадбанку" або в Пенсійному фонді України, або через відеоідентифікацію.

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пенсії Пенсійний фонд
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