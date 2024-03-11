УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Гроші

В Україні зросли виплати військовим пенсіонерам: на скільки і які передбачено надбавки

Руслана Заклінська
11 березня 2024, 11:35
Загальна сума пенсії для учасників бойових дій з усіма надбавками не може бути меншою ніж 210% прожиткового мінімуму.
В Україні зросли виплати військовим пенсіонерам: на скільки і які передбачено надбавки
В Україні збільшили пенсії військовим / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Щорічна індексація пенсій, яка відбулася 1 березня, призвела до підвищення розмірів пенсій для військових пенсіонерів. Більші пенсії військові тепер отримують і по інвалідності. Про це йдеться у матеріалі "24 каналу".

Мінімальні виплати військовим по інвалідності, без врахування будь-яких надбавок, раніше становили:

  • І група інвалідності – 5 512,19 гривні;
  • ІІ група – 5 262,01 гривні;
  • ІІІ група – 5 010,64 гривні.

Після березневої індексації ці суми зросли приблизно на 600–700 гривень. Важливо враховувати, що залежно від звання та причин каліцтва розміри виплат можуть бути вищими ще на 10-30%.

відео дня

Підвищення пенсій із збільшенням прожиткового мінімуму

Разом із збільшенням прожиткового мінімуму до 2 361 гривень, пенсії військовослужбовців також зросли. Нові виплачуються вже з 1 березня, вказано у примітці до Закону "Про Державний бюджет України на 2024 рік".

Учасники бойових дій та інваліди війни мають додаткові надбавки до пенсій. Зокрема, учасникам бойових дій доплачується 25% прожиткового мінімуму до пенсії, а для осіб з інвалідністю внаслідок війни надбавки складають: І група – 50%, ІІ група – 40%, ІІІ група – 30%.

Загальна сума пенсії для учасників бойових дій з усіма надбавками не може бути меншою, ніж 210% прожиткового мінімуму. Для військових, які отримали інвалідність внаслідок війни ці показники складають:

І група – 650%;

ІІ група – 525%;

IІІ група – 360%.

Пенсійний фонд України (ПФУ)

Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; забезпечує виплату пенсій і соціальних виплат, здійснюваних відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.

Пенсії в Україні

Нагадаємо, у 2024 році в Україні збільшили вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію у віці 60 років - тепер необхідно мати страховий стаж в 31 рік. Раніше цей показник становив 30 років.

Також з 1 квітня 2024 року частину пенсійних виплат можуть призупинити для пенсіонерів. Щоб уникнути призупинення, вони повинні пройти ідентифікацію до 31 березня 2024 року через відділення "Ощадбанку" чи Пенсійний фонд України, або через відеоідентифікацію

Як повідомляв Главред, з 1 квітня 2024 року мінімальну пенсію підвищать із 7,1 тисячі до 8 тисяч грн. Внаслідок цього частину пенсій буде підвищено з 2,840 тисячі до 3,2 тисячі грн.

Вас можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
военные пенсії пенсіонери виплати пенсії підвищення пенсій
Реклама

Головне за день

У Лукашенка різко оголосили про перевірку боєздатності військ і зробили заяву

У Лукашенка різко оголосили про перевірку боєздатності військ і зробили заяву

13:50 Світ
ЗСУ відкинули окупантів на сході: пішли вперед і захопили ворожі позиції

ЗСУ відкинули окупантів на сході: пішли вперед і захопили ворожі позиції

13:39 Україна
"Відверта капітуляція": у ВМС розкрили, як Україна скувала Чорноморський флот

"Відверта капітуляція": у ВМС розкрили, як Україна скувала Чорноморський флот

12:45 Україна
Всі головні новини

Популярне

Як за 15 хвилин знищити бур’ян та мох на подвір'ї: фахівці поділились лайфхаком 16096

Як за 15 хвилин знищити бур’ян та мох на подвір'ї: фахівці поділились лайфхаком

Фанатка показала, який вигляд Алла Пугачова має без ретуші в реальному житті 8697

Фанатка показала, який вигляд Алла Пугачова має без ретуші в реальному житті

Наступ РФ видихається, ворог перекидає резерви під велике місто - генерал 7397

Наступ РФ видихається, ворог перекидає резерви під велике місто - генерал

Атакував майже 7-бальний шторм: у країні весь тиждень вируватиме магнітна буря 4938

Атакував майже 7-бальний шторм: у країні весь тиждень вируватиме магнітна буря

Останні новини

13:52

"Заплатили страшну ціну": Зеленська висловилася про перемогу України на Оскарі

13:50

У Лукашенка різко оголосили про перевірку боєздатності військ і зробили заяву

13:45

"Бояться запаху": чим обробити місце, щоб кіт не гадив у будинкуВідео

13:39

ЗСУ відкинули окупантів на сході: пішли вперед і захопили ворожі позиції

12:54

Як зробити черствий хліб м'яким: Клопотенко показав трюк, який допоможе всім

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

12:45

"Відверта капітуляція": у ВМС розкрили, як Україна скувала Чорноморський флот

12:36

Потужний удар десантників ЗСУ: колону РФ спалили й добили дронами з артилерієюВідео

12:34

"Обличчя приклеїли": Кейт Міддлтон запідозрили у брехні

12:28

Безпілотники атакували важливий арсенал з боєприпасами у РФ - ЗМІ

Реклама
12:23

Експерт показав трюк із тюльпанами, який продовжить їхнє життя до двох тижнів

12:08

Оскар-2024: Джон Сіна вийшов на сцену голим для оголошення переможцяВідео

12:07

Побудували середньовічне кільце оборони: ЗМІ назвали місто, де ЗСУ буде дуже складно

11:36

Великі втрати на трьох напрямках: сотні росіян "перемололи" разом із технікою

11:35

В Україні зросли виплати військовим пенсіонерам: на скільки і які передбачено надбавки

11:33

Захід заморозив 300$ млрд режиму Путіна: коли Україна отримає гроші

11:22

Курйоз на курйозі: як пройшла церемонія "Оскар-2024"

11:09

Церковне свято 12 березня: чому ввечері не можна виходити з дому

10:59

Коли в Україні запрацюють аеропорти: у Кабміні розкрили подробиці

10:43

Китайський гороскоп на 12 березня: Кролику - напружені стосунки, Коню - багато енергії

10:38

Президент Чехії натякнув, скільки солдатів Захід може перекинути в Україну

Реклама
10:25

"Cитуація там важка": генерал зізнався, які населені пункти ЗСУ можуть "здати"

10:08

"Це варіант": Бербок підтримала обмін Storm Shadow на Taurus

10:08

Арешт Коломойського необґрунтований, його слід негайно звільнити з-під варти - адвокат

09:50

"Архівна Олеся": Дмитро Гордон показав свою дружину в молодості

09:43

Менше обіцяного: Україні передадуть F-16 не раніше липня – NYT

09:36

Заява папи римського: лише бізнес, нічого особистогоПогляд

09:33

Росія запустить виробництво нових бомб, проти яких у ЗСУ нема "протиотрути" - ISW

09:17

Буданов розповів про підготовку серйозної операції в КримуВідео

09:00

НАТО в Україні буде лише в разі геноциду або гострої кризи – ЖдановЕксклюзив

08:31

Гороскоп на завтра 12 березня 2024: Рибам - обстеження, Терезам - менше покупок

08:20

Росіяни вночі атакували Україну 25 "Шахедами": скільки збила ППО

08:10

Нічна атака РФ на Одещину: уражено інфраструктурний об'єкт

07:34

Як Трамп хоче закінчити війну в Україні: Орбан розкрив деталі плану

06:38

"Хотів би віддати цю честь Росії": вперше в історії український фільм отримав ОскарВідео

06:37

РФ атакувала Харків "Шахедами", є "приліт": що відомо

06:15

Імперію пора ліквідуватиПогляд

05:55

В Україні вже є військові країн НАТО: експерт прямо сказав, чим вони займаються

05:05

8 ознак того, що у вас токсичні стосунки: як врятуватись від них

04:15

Вихід ЗСУ з Авдіївки: військовий аналітик розкрив несподівану причину

03:30

Не С-300: експерти розкрили особливості нових бомб РФ УМПБ Д-30СН

Реклама
02:45

Колишня дівчина Меттью Перрі назвала ймовірних винуватців у його смерті - ЗМІ

02:15

Чому не можна одягати весільну сукню незаміжній дівчині: про що попереджає давня прикмета

01:31

Великі, маленькі чи горбатий: як визначити характер людини за губами та носом

00:52

У нього залишився маленький син: росіяни вбили українського 33-річного пілота

00:48

Катя Остапчук зізналася, чому уникає спілкування з дітьми чоловіка-шоумена

10 березня, неділя
23:58

Лише найуважніший знайде собаку за 9 секунд: надзвичайна оптична ілюзія

23:43

Фанатка показала, який вигляд Алла Пугачова має без ретуші в реальному житті

22:41

"Віртуальне посередництво": Зеленський жорстко поставив на місце Папу Римського

22:11

У РФ вигнали командувача ВМФ після нового потоплення корабля окупантів – росЗМІ

21:23

На півдні задвухсотили одного з ватажків "Ахмата": у ЗСУ розкрили деталі контрударуВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Свята
Великий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЯке сьогодні свято
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти