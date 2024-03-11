В Україні зросли виплати військовим пенсіонерам: на скільки і які передбачено надбавки

Загальна сума пенсії для учасників бойових дій з усіма надбавками не може бути меншою ніж 210% прожиткового мінімуму.

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В Україні збільшили пенсії військовим / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Щорічна індексація пенсій, яка відбулася 1 березня, призвела до підвищення розмірів пенсій для військових пенсіонерів. Більші пенсії військові тепер отримують і по інвалідності. Про це йдеться у матеріалі "24 каналу".

Мінімальні виплати військовим по інвалідності, без врахування будь-яких надбавок, раніше становили:

І група інвалідності – 5 512,19 гривні;

ІІ група – 5 262,01 гривні;

ІІІ група – 5 010,64 гривні.

Після березневої індексації ці суми зросли приблизно на 600–700 гривень. Важливо враховувати, що залежно від звання та причин каліцтва розміри виплат можуть бути вищими ще на 10-30%.

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Підвищення пенсій із збільшенням прожиткового мінімуму

Разом із збільшенням прожиткового мінімуму до 2 361 гривень, пенсії військовослужбовців також зросли. Нові виплачуються вже з 1 березня, вказано у примітці до Закону "Про Державний бюджет України на 2024 рік".

Учасники бойових дій та інваліди війни мають додаткові надбавки до пенсій. Зокрема, учасникам бойових дій доплачується 25% прожиткового мінімуму до пенсії, а для осіб з інвалідністю внаслідок війни надбавки складають: І група – 50%, ІІ група – 40%, ІІІ група – 30%.

Загальна сума пенсії для учасників бойових дій з усіма надбавками не може бути меншою, ніж 210% прожиткового мінімуму. Для військових, які отримали інвалідність внаслідок війни ці показники складають:

І група – 650%;

ІІ група – 525%;

IІІ група – 360%.

Пенсійний фонд України (ПФУ) Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; забезпечує виплату пенсій і соціальних виплат, здійснюваних відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.

Пенсії в Україні

Нагадаємо, у 2024 році в Україні збільшили вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію у віці 60 років - тепер необхідно мати страховий стаж в 31 рік. Раніше цей показник становив 30 років.

Також з 1 квітня 2024 року частину пенсійних виплат можуть призупинити для пенсіонерів. Щоб уникнути призупинення, вони повинні пройти ідентифікацію до 31 березня 2024 року через відділення "Ощадбанку" чи Пенсійний фонд України, або через відеоідентифікацію

Як повідомляв Главред, з 1 квітня 2024 року мінімальну пенсію підвищать із 7,1 тисячі до 8 тисяч грн. Внаслідок цього частину пенсій буде підвищено з 2,840 тисячі до 3,2 тисячі грн.

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