Пенсійний фонд збільшив виплати в грудні: хто отримав більше

Пенсійний фонд України збільшив виплати пенсій і не тільки за останній місяць.

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Пенсійний фонд збільшив виплати в грудні / колаж: Главред, фото: УНІАН

Вчора, 25 грудня, Пенсійний фонд України завершив фінансування пенсій за останній місяць 2023 року. Про це повідомили в прес-службі ПФУ.

Стало відомо, що на виплати пенсій, субсидій і пільг в грудні було направлено 58 млрд гривень. Водночас у листопаді ця сума становила ще 57,9 млрд гривень.

Куди пішли гроші

У ПФУ повідомили, що через АТ "Укрпошта" фонд виплатив 9,6 мільярдів гривень, а через уповноважені банки - 48,4 мільярда.

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Станом на грудень гроші пішли на:

виплату житлових субсидій - 6,4 млрд (у листопаді ця сума була 2,5 млрд)

виплату лікарняних і страхових - 3,5 млрд

Пенсії в Україні

Нагадаємо, як вже відомо, в Україні прийняли Держбюджет на 2024 рік, згідно з яким перша індексація пенсій призначена на 1 березня 2024 року. Тоді зростуть пенсії більшості. Максимальний розмір пенсії зросте до 23 610 грн.

Також, громадяни України, які отримують пенсійні кошти, повинні повідомляти органи Пенсійного фонду про будь-які статусні та документальні зміни. Для того, щоб уникнути припинення виплат, необхідно повідомляти про обставини онлайн або офлайн.

Крім іншого, українські пенсіонери можуть отримати додаткову благодійну виплату. Про надання такої пенсії від меценатів повідомили у Пенсійному фонді України.У відомстві розповіли, що юридичні та фізичні особи можуть сплачувати благодійні внески через ПФУ та пояснили, як працює цей механізм.

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