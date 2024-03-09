В Україні інакше призначатимуть пенсії по-новому: у кого не вийде їх отримати

В Україні 2024 року вимоги до стажу для виходу на пенсію в 60 років збільшили - на 12 місяців і тепер потрібний показник становить 31 рік.

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В Україні інакше призначатимуть пенсії по-новому: / колаж Главред, фото УНІАН та ua.depositphotos.com

В Україні 2024 року вимоги до страхового стажу, який буде достатнім для виходу на пенсію у віці 60 років, ще раз збільшили - було 30 років, а став 31 рік. Про це розповіла в інтерв'ю Українському Радіо заступниця голови правління Пенсійного фонду України Ірина Ковпашко.

За її словами, до 2018-го право виходу на пенсію визначалося залежно від статі. Так, чоловіки виходили на заслужений відпочинок у 60 років, а жінки могли розраховувати на виплати у 55 років. Але 2021 року все змінилося (і тепер жінки та чоловіки виходять на пенсію в одному віці - після досягнення 60 років).

Пенсійний фонд України (ПФУ) Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування, проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за використанням коштів Пенсійного фонду України. відео дня

Але принциповим показником, каже чиновниця, крім фактично віку, є наявність страхового стажу. Тобто, приміром, на сьогоднішній день, щоб вийти на пенсію, чоловікам і жінкам після досягнення 60 років, потрібно мати 31 рік стажу.

"Якщо такого стажу немає, то можливо вийти на пенсію після досягнення віку 63 років, там вимоги до стажу менші. А якщо немає стажу, який дає право в 63 роки, але у людини не менше 15 років стажу, то за таких умов людина вийде на пенсію після досягнення віку 65 років", - пояснила Ковпашко.

Що стосується нововведень 2024 року, то особливих змін у законодавстві щодо призначення пенсій не відбулося.

"Ми продовжуємо рухатися в напрямі, визначеному 26 статтею Закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, згідно з яким, починаючи з 2018 року, щорічно стаж, необхідний для виходу на пенсію, збільшується на 1 рік. Тобто якщо торік людям, які досягли 60 років, потрібен був стаж 30 років, то цього року для призначення пенсії потрібно мати 31 рік стажу", - підсумувала чиновниця.

Соціальні виплати в Україні

Як повідомляв Главред, окрема частина пенсіонерів України може залишитися без виплат. У яких випадках вилучається пенсія громадян розповіли в Пенсійному фонді України.

Також, 24 лютого 2024 року заступник міністра соцполітики Дар'я Марчак заявила про те, що в Україні з 1 березня року пенсії будуть проіндексовані на 8% (а не на 13% - така інформація активно циркулювала в ЗМІ). Як каже чиновниця, такий розмір надбавки порахований за формулою і враховує рівень інфляції минулого року.

Крім того, для громадян України можуть скасовувати пенсійні виплати з деяких причин. Насамперед, у разі виявлення недостовірних документів, які надавалися під час оформлення пенсії громадянином. Також допомогу можуть припинити в разі виїзду пенсіонера за кордон на постійне місце проживання (ПМП). Про це йдеться в офіційному роз'ясненні Верховної Ради.

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