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Кому в Україні можуть скасувати виплати пенсій: роз'яснення Пенсійного фонду

Дмитро Відоменко
26 лютого 2024, 19:57оновлено 26 лютого, 21:07
В Україні можуть скасовувати пенсійні виплати з деяких причин. Наприклад, у разі виявлення недостовірних документів, повідомляють в ПФУ.
Пенсіонер
Як не залишитися без пенсії? / колаж Главред, фото УНІАН

Для громадян України можуть скасовувати пенсійні виплати з деяких причин. В першу чергу, в разі виявлення недостовірних документів, які надавалися при оформленні пенсії громадянином. Також допомогу можуть припинити при виїзді пенсіонера за кордон на постійне місце проживання (ПМП). Про це йдеться в офіційному роз'ясненні Верховної Ради.

Через що можуть скасувати пенсію в Україні:

  • смерть пенсіонера;
  • виїзд за кордон на ПМЖ;
  • виявлення недостовірних документів, що надаються при оформленні пенсії;
  • відсутність дій на рахунках пенсіонера протягом півроку, а про неотримання коштів на "Укрпошті";
  • невизнання громадянина особою з інвалідністю;
  • повернення на роботу пенсіонера, який вийшов на пенсію за вислугою років.

При цьому були зафіксовані й інші випадки припинення виплат. Однак їх скасування в більшості випадків можна уникнути, для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду і повідомити про такі обставини:

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  • виїзд за кордон;
  • зміна особистих даних пенсіонера.

Для відновлення виплат необхідно звернутися до Пенсійного фонду для отримання офіційної причини скасування виплат. А для відновлення нарахування пенсії особі потрібно написати спеціальну заяву. Якщо відбулися зміни, які впливають на пенсійні виплати, наприклад, нарахування додаткового стажу, про це потрібно повідомити і підтвердити факт документально. Розгляд заяви триватиме до десятки діб.

Що таке Пенсійний фонд України?

Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, що здійснює керівництво та управління солідарною системою загальнообов'язкового державного пенсійного забезпечення, проводить збір, накопичення та облік страхових внесків, призначає пенсії та готує документи для їх виплати, забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування та виплату пенсій, пенсій за особливі заслуги перед Україною, допомоги на поховання, інших соціальних виплат, повідомляє "Вікіпедія".

Нагадаємо, українські пенсіонери можуть отримати додаткові надбавки до своїх виплат, в залежності від віку і стажу роботи. Наприклад, пенсіонери у віці 70 років отримують 300 гривень надбавки, 75-річні - 456 гривень, а 80-річні - 570 гривень. Надбавки надаються тим пенсіонерам, чия пенсія не перевищує 10 340 гривень.

Також деяким українським пенсіонерам можуть припинити нараховувати виплати. Це стосується тих, хто отримує пенсію на карту, але не знімає з неї гроші протягом півроку. Така ж ситуація може статися з виплатами через відділення "Укрпошти", якщо пенсіонер півроку не приходить за пенсією.

Крім цього, з 1 березня 2024 року в Україні планується індексація пенсій на 13%. Однак не всі пенсіонери отримають таке підвищення. Індексація може бути меншою для тих, хто отримує великі надбавки або нещодавно вийшов на пенсію.

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