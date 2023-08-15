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Пенсійний фонд дасть доплати до Дня Незалежності: скільки і хто має право

Дмитро Відоменко
15 серпня 2023, 11:37 оновлено 15 серпня, 11:41
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Частині українців Кабінет міністрів і Пенсійний фонд профінансує разову грошову виплату до Дня Незалежності .
Монети, пенсіонерка
Деякі українці паолучат доплати до пенсії до Дня Незалежності / колаж Главред, фото УНІАН

Пенсійний фонд України в серпні 2023 року профінансує разову грошову виплату до Дня Незалежності ветеранам війни, жертвам нацистських переслідувань, а також тим громадянам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. Про це стало відомо з повідомлення відомства.

Уряд визначив такі розміри разової грошової виплати:

  • Особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років) ув'язненим концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаних особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин (I групи ‒ 3 100 грн; II групи ‒ 2 900 грн; III групи ‒ 2 700 грн).
  • Учасникам бойових дій, учасникам Революції Гідності, постраждалим у сутичках з правоохоронцями, та колишнім неповнолітнім ув'язненим нацистських концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в місцях примусового тримання батьків - 1 000 грн;
  • Людям, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною - 3 100 грн;

Як отримати таку доплату

Пенсіонери, які мають право на таку виплату, отримають її разом з пенсією. Гроші на виплату допомоги військовослужбовцям та іншим особам, які належать до категорії "ветерани війни", проходять службу і не є пенсіонерами, ПФУ перераховує на рахунки військових частин, установ, організацій, де особи проходили службу.

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Іншим особам, які мають право на разову грошову виплату і не є пенсіонерами і не перебувають на службі, допомога виплачується за фактом їх звернень до органів ПФУ з документами, які підтверджують право на таку виплату, а також даними про поточний рахунок, який був відкритий на ім'я особи в уповноваженому банку.

Виплати пенсіонерам: що відомо

Нагадаємо, що в Пенсійному фонді Україні повідомили, що пенсіонерів каратимуть. У разі відмови пенсіонера добровільно повернути зайво отримані кошти, ПФУ приймає рішення про утримання з пенсії сум переплати в межах 20% пенсії.

В Україні піднімуть пенсії майже на 1500 грн. Найбільше середнє підвищення пенсії отримали особи, яким були призначені пенсії відповідно до закону "Про статус народного депутата України".

Пенсіонери в Україні можуть отримати відразу кілька пенсій за раз. У ПФУ зазначають, що пенсіонери, які виїхали в інші країни, можуть отримувати українську пенсію і там.

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