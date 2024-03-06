УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Гроші

Частину українців можуть позбавити пенсій вже 1 квітня: хто в зоні ризику

Олег Громов
6 березня 2024, 17:26
Частині пенсіонерів потрібно пройти ідентифікацію - особисто, за допомогою так званої відеоідентифікації чи через Портал електронних послуг.
Частину українців можуть позбавити пенсій вже 1 квітня: хто в зоні ризику
Кого можуть позбавити пенсій / Колаж: Главред, фото: unhcr.org, ua.depositphotos.com

Вже з 1 квітня 2024 року чималій частині пенсіонерів уряд може призупинити пенсійні виплати.

Зокрема, без пенсій ризикують залишитися:

  1. пенсіонери-переселенці, які стали на облік внутрішньо переміщених осіб (ВПО) до повномасштабного вторгнення;
  2. хто перебуває на тимчасово окупованій території (ТОТ);
  3. хто мешкає за кордоном;
  4. хто отримав статус ветерана або особи з інвалідністю до 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, що 27 грудня 2023 року Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про те, що ці категорії населення, мають пройти ідентифікацію до 31 березня 2024 року. Щоб її здійснити, пенсіонер може відвідати відділення АТ "Ощадбанк" або Пенсійний фонд України.

відео дня

Водночас у ПФУ закликають пенсіонерів, які перебувають за кордоном, проходити ідентифікацію за допомогою так званої відеоідентифікації чи через Портал електронних послуг Фонду.

Але, як зазначають чимало фахівців, це буде технічно зробити дуже складно. Наприклад, від "Дії" повинен надійти код для входу, і якщо людина знаходиться, приміром, за кордоном, цей код надходить через якийсь час (інколи чимало годин та навіть діб), або ж програма дає збій і треба все повторювати.

Пенсіонерам, які нині перебувають на окупованих Росією територіях, перерахування коштів на пенсійні рахунки не припинялось. Але якщо ВПО, які отримали цей статус до повномасштабного вторгнення та не знімали кошти понад півроку, то їм необхідно пройти фізичну верифікацію віддалено.

Зробити це можна за допомогою відеоконференцзв’язку.

Для запису на відеоідентифікацію через веб-портал Пенсійного фонду України, необхідно перш за все подати заяву або заявку.

У багатьох немає як фізичної, так і технічної можливості

Як це робити людям, які перебувають на ТОТ та й всім іншим категоріям? Особливо людям, які не можуть зробити все це технічно?

Як зазначає у коментарі Главреду правозахисниця Української Гельсінської спілки з прав людини (УГСПЛ) Наталія Єсіна, якщо уряд припинить платити пенсії цим категоріям пенсіонерів з 1 квітня 2024 року, то це стане справжньою катастрофою.

"Треба чітко розуміти, що у цих людей часто-густо немає фізичної та технічної можливості зробити те, що вимагає від них уряд. Що вже казати, приміром, про пенсіонерів, які знаходяться на ТОТ та які не брали участі у навчанні, де вони можуть ознайомитися із сучасними цифровими технологіями та передачею даних через інтернет. В окупації це зробити дуже важко. Це навіть часто є великою проблемою і для пенсіонерів, які мешкають у неокупованих регіонах України у селах чи селищах, які знаходяться недалеко від обласних центрів. Якщо у пенсіонера звичайний старий кнопковий мобільний телефон (а таких чимало), то він взагалі нічого не зможе зробити", - обурюється вона.

Що собою уявляє відеконфренція з пенсіонером? Це хвилин двадцять особистої розмови пенсіонера з представником ПФУ, де він допитується про чимало речей: всі паспортні дані людини, ідентифікаційний код, про родину (дітей, онуків тощо). Однак, якщо фахівець з ПФУ запідозрить щось неладне на його думку, то такій людині можуть відмовити у продовженні надання пенсії.

Утім, як вважають в УГСПЛ, зазвичай, люди, які вже пройшли таку відеоконференцію, не виказували якихось скаршг. Проте інші фахівці зазначають, що відмови є.

Не можна відкрити банківську картку навіть після відеоконференції

Однак чималі проблеми спіткають пенсіонерів, які зараз мешкають за кордоном (крім Росії та Білорусі). Хоча там вони можуть знайти волонтерів в українських діаспорах чи прийти до консульств (посольств), якщо мають фізичну змогу та проживають недалеко від великих міст - там їм нададуть допомогу.

А якщо ж вони мешкають у закордонних провінціях і у них не виходить технічно підключитися (виникають постійні збої), то й їм буде вкрай важко і вони також можуть позбутися пенсій до 31 березня.

Між тим, якщо всі питання, розписані вище людям вдасться вирішити, то є й інші проблеми, які не вирішують усі можливі на сьогодні способи ідентифікації. Наприклад, з допомогою відеоідентифікації не можна відкрити банківську картку для нарахування пенсії.

Хоча успішна ідентифікація людей, які мешкають за кордоном або на окупованій території, і дає право ПФУ продовжувати виплачувати пенсію, не зрозуміло як цим людям отримувати ці кошти.

Дещо заспокоює з цього приводу коментар Главреду від пресслужби Ощадбанку.

"У відповідь на Ваш запит повідомляємо, що Ощадбанк суворо дотримується усіх законодавчих та нормативних регулятивних документів, що стосуються ідентифікації отримувачів пенсій та соціальних виплат. Віддалена ідентифікація, як зазначено у Вашому запиті, проводиться через відповідні сервіси Пенсійного фонду України. Що стосується ідентифікації в Ощаді, то наразі передбачається лише ідентифікацію шляхом особистого звернення до відділення банку", - зазначають там.

Ощадбанк також планує, що сервіс відеоіндетифікації для нових клієнтів може бути запроваджено до кінця поточного року.

"Водночас вважаємо за потрібне зазначити, що Ощадбанк у зв’язку з воєнним станом продовжив термін дії своїх платіжних карток, який закінчується починаючи з лютого 2022 року, до 31 березня 2024 року. У разі закінчення терміну дії такі картки продовжать повноцінно працювати. Зокрема, ними можна розраховуватись у торговельно-сервісній мережі, знімати з них готівку в банкоматі тощо", - додають в Ощаді.

Проте Наталія Єсіна зазначає, що більшість питань з картками пенсіонерів не вирішено і заспокійливі твердження Ощадбанку насправді це лише слова. Для отримання картки повинна бути особиста присутність пенсіонера у відділку банку.

"Тут є дуже велика проблема, коли людина-пенсіонер знаходиться за кордоном і є дуже хворою, або взагалі прикута до ліжка, і вона не зможе приїхати сама в Україну та потрапити до відділку Ощадбанку чи іншої фінустанови. Не рятують і так звані генеральні довіреності, які така людина може оформити на своїх родичів чи знайомих. У банках кажуть (і таке було, до речі, ще до повномасштабного вторгнення), що, мовляв, все правильно, все вірно і довіреність є, але треба для отримання картки особиста присутність пенсіонера. Це вже навіть смішно", - каже вона.

Дедлайн до 31 березня - не гора, можуть посунути

Хоча є гарна новина, яка полягає у тому, що таку відеоідентифікацію можуть продовжити в часі, тобто не до 31 березня включно, а, приміром, до 1 липня 2024 року. Таке вже робилося й не раз.

Але, наприклад, керуючий партнер адвокатської компанії "Кравець і партнери" Ростислав Кравець у своєму коментарі Главреду зазначає, що все робитиметься й надалі таким чином, щоб утворити ще більші проблеми для пенсіонерів та зробити неможливою подальшу виплату їм коштів.

"Це відбуватиметься тому, що уряд вже обрав дороговказ на різке зменшення соціальних виплат, включаючи пенсії. Але люди повинні знати, що всі відмови від виплат пенсій або заморожування коштів на картках цих людей є нічим іншим, як грубим порушенням Конституції України. Якщо таке станеться після 31 березня, то я раджу пенсіонерам подавати скарги на український уряд та ПФУ до Європейського Суду з прав людини", - каже він.

Олег Громов, спеціально для Главреда

Хто такий Олег Громов

Олег Громов - український журналіст. Закінчив Київський державний університет ім Тараса Шевченка, економічна географія, працював на різних посадах, включно із заступником головного редактора у виданнях: Бізнес, Ділова Україна, Урядовий кур'єр. Працює за такими тематиками: фінанси, банки, макроекономіка, АПК, ринок нерухомості.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
пенсії
Реклама

Головне за день

Прем'єр Греції після обстрілу кортежу Зеленського: не встигли піти в укриття

Прем'єр Греції після обстрілу кортежу Зеленського: не встигли піти в укриття

17:17 Україна
"Їм все одно куди бити": Росія вдарила ракетами поблизу кортежу Зеленського в Одесі

"Їм все одно куди бити": Росія вдарила ракетами поблизу кортежу Зеленського в Одесі

16:35 Україна
Знищили важливий об’єкт і "поклали" 515 окупантів: генерал – про успіхи на одному з напрямків

Знищили важливий об’єкт і "поклали" 515 окупантів: генерал – про успіхи на одному з напрямків

15:36 Україна
Всі головні новини

Популярне

Два міста можуть опинитися в оточенні, у ЗСУ вже готуються до цього - капітан 31059

Два міста можуть опинитися в оточенні, у ЗСУ вже готуються до цього - капітан

В Україні вирує дуже сильна магнітна буря: коли вона закінчиться 14566

В Україні вирує дуже сильна магнітна буря: коли вона закінчиться

Що потрібно випити 6 березня, щоб бути здоровим: важливі прикмети дня 6841

Що потрібно випити 6 березня, щоб бути здоровим: важливі прикмети дня

В Україну повертається зима: у багатьох областях буде сніг 6481

В Україну повертається зима: у багатьох областях буде сніг

Останні новини

18:40

Чому влада створюватиме проблеми українцям із пенсіями: пояснення юриста

18:24

Як зробити ефект довгих вій: дівчина показала дивовижний лайфхак

18:16

Сергій Стерненко. Росіяни кажуть, що корабель "Котов" був зайвимВідеоблоги

18:11

Як зробити шпроти в домашніх умовах: прекрасний спосіб

17:55

Орбан зустрінеться з Трампом: обговорять, як "зупинити" війну РФ проти України

Частину українців можуть позбавити пенсій вже 1 квітня: хто в зоні ризикуЧастину українців можуть позбавити пенсій вже 1 квітня: хто в зоні ризику
17:54

Усі будуть здивовані: експертка назвала секретний продукт для збереження молодостіВідео

17:43

Перерахунок пенсій для українців: через новий фактор підвищать частину виплат

17:28

Після першої появи: стан здоров'я Кейт Міддлтон різко змінився

17:26

Щоразу новий можна не купувати: як очистити валик від фарби

Реклама
17:17

Прем'єр Греції після обстрілу кортежу Зеленського: не встигли піти в укриттяФото

17:05

Соломія Вітвіцька вперше публічно оцінила свій роман із військовим

16:51

60-секундна техніка може зробити ваші вії довшими та об'ємнішими

16:35

"Їм все одно куди бити": Росія вдарила ракетами поблизу кортежу Зеленського в Одесі

16:32

Який вигляд має позашлюбна дочка путініста Стаса Михайлова, яку няньчила Валерія

16:30

Як довго можна їздити в авто на одному маслі: поради водіям

15:50

Гороскоп на березень: Ракам - фінансовий успіх, Скорпіонам - критикаВідео

15:46

34 тисячі гривень та позбавлення прав: в Україні можуть ввести нові штрафи для водіїв

15:43

Бійці "Фавориту" отримали ще 50 FPV-дронів від FAVBET реклама

15:38

Молодик 10 березня: трьох знаків зодіаку відвідає справжнє щастя

15:36

Знищили важливий об’єкт і "поклали" 515 окупантів: генерал – про успіхи на одному з напрямків

Реклама
15:25

У захопленому Бердянську підірвали машину з організаторкою "виборів" Путіна

15:22

Росія скинула на села Сумської області "касетки": населені пункти заміновано

15:14

Холоденко розкрила спосіб, як швидко зняти тривожний стан

15:05

Син Андрія Шевченка здивував заявою про Україну

14:55

Гороскоп на завтра 7 березня: Діві - особливий комплімент, Скорпіону - бажання одружитися

14:50

Вплине на ситуацію в морі: британська розвідка оцінила удар по "Сергію Котову"

14:45

Козловський розповів, що Кондратюк відмазав синів від служби, та обізвав Путіним

14:40

Як за очима та бровами визначити характер людини

14:29

"Буде висічений": Тарзан агресивно погрожував колегам перед виставою

14:12

Молодик у Рибах 10 березня: що не можна робити цього дня

14:00

РФ лякає "масштабним наступом" на 2 області: у ЗСУ жорстко відповіли на погрози

13:59

"Путін хоче окупувати Харків": росіяни змінили тактику ударів по місту

13:57

Як розблокувати "приховану" функцію пральної машинки: жінка поділилась лайфхакомВідео

13:48

"На ваших руках кров українців": Христина Соловій звинуватила Машу ЄфросинінуВідео

13:11

Крах шлюбу: союз принца Гаррі та Меган Маркл під загрозою

12:59

"Мене і мою дружину хотіли вбити": в Іспанії обстріляли авто пропагандиста ШаріяВідео

12:55

Церковне свято 7 березня: що не можна їсти в цей важливий день

12:53

Україну накриє антициклон Jasper: у погоді відбудуться різкі зміни

12:45

Як залучити багатство за фен-шуй: що куди поставити і який колір вибрати

12:43

Смак "Рафаелло": дівчина показала, як приготувати ідеальні млинці на молоці

Реклама
12:33

30-річна подруга 83-річного Аль Пачіно вперше показала обличчя їхнього сина

12:26

Загроза для 5 міст: росіяни кинули додаткові сили на нові напрямки - офіцер ЗСУ

12:17

Ольга Сумська нестримано прокоментувала зйомки дочки в РФ

12:14

"Була сильна близькість": Соловій розповіла про розрив із ВакарчукомВідео

12:13

Зеленський легітимний до наступних виборів, які можуть відбутися після війни - ЦВК

12:06

Поранені майже 3 десятки окупантів: ГУР повідомило нові дані про знищення "Сергія Котова"

11:59

Данілов розкрив усі проблеми на фронті: як впораються із "снарядним голодом"

11:21

Відомий російський співак Олександр Малінін готовий іти воювати проти України

11:19

Потужний вибух: РФ обстріляла Одесу під час візиту Зеленського - ЗМІ

11:04

У 3 областях є руйнування через Шахеди: пошкоджені об’єкт інфраструктури і житлові будинкиФото

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Персони
Роман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новини
Лайфхаки
Кімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Свята
Великий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЯке сьогодні свято
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти