Частину українців можуть позбавити пенсій вже 1 квітня: хто в зоні ризику

Частині пенсіонерів потрібно пройти ідентифікацію - особисто, за допомогою так званої відеоідентифікації чи через Портал електронних послуг.

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Кого можуть позбавити пенсій / Колаж: Главред, фото: unhcr.org, ua.depositphotos.com

Вже з 1 квітня 2024 року чималій частині пенсіонерів уряд може призупинити пенсійні виплати.

Зокрема, без пенсій ризикують залишитися:

пенсіонери-переселенці, які стали на облік внутрішньо переміщених осіб (ВПО) до повномасштабного вторгнення; хто перебуває на тимчасово окупованій території (ТОТ); хто мешкає за кордоном; хто отримав статус ветерана або особи з інвалідністю до 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, що 27 грудня 2023 року Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про те, що ці категорії населення, мають пройти ідентифікацію до 31 березня 2024 року. Щоб її здійснити, пенсіонер може відвідати відділення АТ "Ощадбанк" або Пенсійний фонд України.

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Водночас у ПФУ закликають пенсіонерів, які перебувають за кордоном, проходити ідентифікацію за допомогою так званої відеоідентифікації чи через Портал електронних послуг Фонду.

Але, як зазначають чимало фахівців, це буде технічно зробити дуже складно. Наприклад, від "Дії" повинен надійти код для входу, і якщо людина знаходиться, приміром, за кордоном, цей код надходить через якийсь час (інколи чимало годин та навіть діб), або ж програма дає збій і треба все повторювати.

Пенсіонерам, які нині перебувають на окупованих Росією територіях, перерахування коштів на пенсійні рахунки не припинялось. Але якщо ВПО, які отримали цей статус до повномасштабного вторгнення та не знімали кошти понад півроку, то їм необхідно пройти фізичну верифікацію віддалено.

Зробити це можна за допомогою відеоконференцзв’язку.

Для запису на відеоідентифікацію через веб-портал Пенсійного фонду України, необхідно перш за все подати заяву або заявку.

У багатьох немає як фізичної, так і технічної можливості

Як це робити людям, які перебувають на ТОТ та й всім іншим категоріям? Особливо людям, які не можуть зробити все це технічно?

Як зазначає у коментарі Главреду правозахисниця Української Гельсінської спілки з прав людини (УГСПЛ) Наталія Єсіна, якщо уряд припинить платити пенсії цим категоріям пенсіонерів з 1 квітня 2024 року, то це стане справжньою катастрофою.

"Треба чітко розуміти, що у цих людей часто-густо немає фізичної та технічної можливості зробити те, що вимагає від них уряд. Що вже казати, приміром, про пенсіонерів, які знаходяться на ТОТ та які не брали участі у навчанні, де вони можуть ознайомитися із сучасними цифровими технологіями та передачею даних через інтернет. В окупації це зробити дуже важко. Це навіть часто є великою проблемою і для пенсіонерів, які мешкають у неокупованих регіонах України у селах чи селищах, які знаходяться недалеко від обласних центрів. Якщо у пенсіонера звичайний старий кнопковий мобільний телефон (а таких чимало), то він взагалі нічого не зможе зробити", - обурюється вона.

Що собою уявляє відеконфренція з пенсіонером? Це хвилин двадцять особистої розмови пенсіонера з представником ПФУ, де він допитується про чимало речей: всі паспортні дані людини, ідентифікаційний код, про родину (дітей, онуків тощо). Однак, якщо фахівець з ПФУ запідозрить щось неладне на його думку, то такій людині можуть відмовити у продовженні надання пенсії.

Утім, як вважають в УГСПЛ, зазвичай, люди, які вже пройшли таку відеоконференцію, не виказували якихось скаршг. Проте інші фахівці зазначають, що відмови є.

Не можна відкрити банківську картку навіть після відеоконференції

Однак чималі проблеми спіткають пенсіонерів, які зараз мешкають за кордоном (крім Росії та Білорусі). Хоча там вони можуть знайти волонтерів в українських діаспорах чи прийти до консульств (посольств), якщо мають фізичну змогу та проживають недалеко від великих міст - там їм нададуть допомогу.

А якщо ж вони мешкають у закордонних провінціях і у них не виходить технічно підключитися (виникають постійні збої), то й їм буде вкрай важко і вони також можуть позбутися пенсій до 31 березня.

Між тим, якщо всі питання, розписані вище людям вдасться вирішити, то є й інші проблеми, які не вирішують усі можливі на сьогодні способи ідентифікації. Наприклад, з допомогою відеоідентифікації не можна відкрити банківську картку для нарахування пенсії.

Хоча успішна ідентифікація людей, які мешкають за кордоном або на окупованій території, і дає право ПФУ продовжувати виплачувати пенсію, не зрозуміло як цим людям отримувати ці кошти.

Дещо заспокоює з цього приводу коментар Главреду від пресслужби Ощадбанку.

"У відповідь на Ваш запит повідомляємо, що Ощадбанк суворо дотримується усіх законодавчих та нормативних регулятивних документів, що стосуються ідентифікації отримувачів пенсій та соціальних виплат. Віддалена ідентифікація, як зазначено у Вашому запиті, проводиться через відповідні сервіси Пенсійного фонду України. Що стосується ідентифікації в Ощаді, то наразі передбачається лише ідентифікацію шляхом особистого звернення до відділення банку", - зазначають там.

Ощадбанк також планує, що сервіс відеоіндетифікації для нових клієнтів може бути запроваджено до кінця поточного року.

"Водночас вважаємо за потрібне зазначити, що Ощадбанк у зв’язку з воєнним станом продовжив термін дії своїх платіжних карток, який закінчується починаючи з лютого 2022 року, до 31 березня 2024 року. У разі закінчення терміну дії такі картки продовжать повноцінно працювати. Зокрема, ними можна розраховуватись у торговельно-сервісній мережі, знімати з них готівку в банкоматі тощо", - додають в Ощаді.

Проте Наталія Єсіна зазначає, що більшість питань з картками пенсіонерів не вирішено і заспокійливі твердження Ощадбанку насправді це лише слова. Для отримання картки повинна бути особиста присутність пенсіонера у відділку банку.

"Тут є дуже велика проблема, коли людина-пенсіонер знаходиться за кордоном і є дуже хворою, або взагалі прикута до ліжка, і вона не зможе приїхати сама в Україну та потрапити до відділку Ощадбанку чи іншої фінустанови. Не рятують і так звані генеральні довіреності, які така людина може оформити на своїх родичів чи знайомих. У банках кажуть (і таке було, до речі, ще до повномасштабного вторгнення), що, мовляв, все правильно, все вірно і довіреність є, але треба для отримання картки особиста присутність пенсіонера. Це вже навіть смішно", - каже вона.

Дедлайн до 31 березня - не гора, можуть посунути

Хоча є гарна новина, яка полягає у тому, що таку відеоідентифікацію можуть продовжити в часі, тобто не до 31 березня включно, а, приміром, до 1 липня 2024 року. Таке вже робилося й не раз.

Але, наприклад, керуючий партнер адвокатської компанії "Кравець і партнери" Ростислав Кравець у своєму коментарі Главреду зазначає, що все робитиметься й надалі таким чином, щоб утворити ще більші проблеми для пенсіонерів та зробити неможливою подальшу виплату їм коштів.

"Це відбуватиметься тому, що уряд вже обрав дороговказ на різке зменшення соціальних виплат, включаючи пенсії. Але люди повинні знати, що всі відмови від виплат пенсій або заморожування коштів на картках цих людей є нічим іншим, як грубим порушенням Конституції України. Якщо таке станеться після 31 березня, то я раджу пенсіонерам подавати скарги на український уряд та ПФУ до Європейського Суду з прав людини", - каже він.

Олег Громов, спеціально для Главреда

Хто такий Олег Громов Олег Громов - український журналіст. Закінчив Київський державний університет ім Тараса Шевченка, економічна географія, працював на різних посадах, включно із заступником головного редактора у виданнях: Бізнес, Ділова Україна, Урядовий кур'єр. Працює за такими тематиками: фінанси, банки, макроекономіка, АПК, ринок нерухомості.

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