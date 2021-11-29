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В Україні рекордно подорожчало сало: що буде з цінами далі

29 листопада 2021, 07:27

Сало коштує дорожче м'яса. На базарах Києва за тоненьке сало просять 120 грн за кілограм, за Генеральське – 300. При цьому свинина коштує 105-110 грн за кіло.

сало
В Україні рекордними темпами дорожчає сало / Фото ua.depositphotos.com

Сало, яке раніше було доступне кожному українцю, тепер перетворюється на рідкісну страву для гурманів. По-перше, знайти його можна не на кожному м'ясному прилавку. А, по-друге, ціни на сало "злетіли до небес" - український суперфуд коштує дорожче м'яса.

На столичних базарах за тоненьке сало просять 120 гривень за кілограм, за "генеральське" – 300. При цьому свинина коштує 105-110 гривень за кіло, передає ТСН.

У Дніпрі сало теж дорожче свинини: м'ясо продають по 120 гривень, а сало - по 150 гривень за кілограм. У Львові - приблизно такі ж ціни, 120-150 гривень за кілограм сала. А в Одесі купити "стратегічний продукт" можна по 200 гривень за кіло.

Що буде з цінами на сало далі

Ціни на сало зростатимуть і далі, адже до Нового року традиційно дорожчає все. Крім того, в Україні все менше вирощують свиней, пояснили в Асоціації свинарів. Це пов'язано з подорожчанням кормів. При цьому м'ясо дешевше, ніж сало, тому що саме м'ясних порід вирощують більше. А це означає, що сала на прилавках ставатиме все менше.

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"Сало, звичайно, з прилавків не зникне - але і ціни вниз не поповзуть", - резюмують журналісти.

Як повідомляв Главред, в Україні стали різко зростати ціни на продукт з "борщового набору". Фермери підвищують вартість буряка. Зараз коренеплід коштує в середньому в 3,3 раза дорожче, ніж в кінці листопада 2020-го року. В середньому, за тиждень ціни на столовий буряк виросли в півтора раза.

читайте такожСупермаркети в Україні накручують до небес ціни на популярний продуктКрім того, в Україні різко злетіли ціни на цибулю - побито рекордний максимум.

При цьому в Україні подешевшала картопля. У листопаді 2021 кілограм картоплі в середньому коштує від шести гривень.

Водночас в Україні дуже сильно подешевшали яблука. Так, у столиці України кілограм яблук можна було купити в середньому за ціною $ 0,36 доларів США за кг – на 19% дешевше, ніж у Дніпрі, на третину дешевше, ніж у Кишиневі та удвічі дешевше, ніж у Тбілісі.

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