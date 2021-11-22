В Україні різко злетіли ціни на найпопулярніший овоч

Подорожчання торкнулося складової борщового набору.
В Україні традиційно зростають ціни на сезонні овочі. За тиждень найбільше подорожчала капуста.
Тепер вартість овоча з борщового набору-білокачанної капусти досягла 9 грн за кг. Хоча кілька днів раніше вони були на 1-1, 5 грн/кг нижче.
Найбільш дешевше цей продукт можна купити в Метро. Там він коштує близько семи грн за кілограм, пише Обозреватель.
Варто відзначити, що зросли ціни не тільки на білокачанну капусту, а й на інші види. Наприклад, цвітна капуста з 18 грн за кг піднялася до 20 грн. Також подорожчала і пекінська капуста-з 9 до 10 грн за кг.
Решта різновиди залишилися в ціні колишніми.
Наприклад - кольрабі - 15 грн/кг, савойська капуста – 10 грн/кг і брокколі – 45 грн/кг.
читайте такожУ 2022 році в Україні різко піднімуться зарплати: названі професії- "щасливчики"Нагадаємо, в Україні стрімкими темпами дорожчає споживчий кошик. Експерти прогнозують ще більше зростання цін на продукти харчування під Новий рік.
Також раніше в Україні стрімко зростають ціни на всі продукти і на паливо, в тому числі. Експерти спробували зробити прогноз про те, що ж буде далі, і чого чекати українцям. Однак перспективи, м'яко кажучи, не райдужні.
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