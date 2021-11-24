Ціни злетять до 100 грн: в Україні дефіцит соняшникової олії, чи варто робити запаси

Соняшникова олія б'є рекорди за ціною / ua.depositphotos.com

В Україні стрімко дорожчає споживчий кошик. Ціна на всі продукти ростуть прямо на очах. Однак лідером в цьому антирейтингу є соняшникова олія. Цього року воно додало в ціні на 80% і зараз за нього просять від 40 до 70 гривень за літр.

Незважаючи на обережні прогнози експерти, все ж є привід вже починати робити запаси.

Експерт Всеукраїнської аграрної ради Денис Макарчук в інтерв'ю ТСН заявив, що невідомо яка ситуація складеться після нового року.

"До грудня ми ще будемо мати таку ціну. А далі, що буде в січні-лютому – говорити неможливо, не знаючи ціну на енергоносії", - зазначив Макарчук.

Масло дорожчає через зростання тарифів на енергоносії, особливо газу. Вони складають близько 20% вартості пляшки. Ще 5% - зарплати працівників на підприємствах і 5% Логістика.

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70% - це сировина - насіння соняшнику, яке при рекордному врожаї цього року стали рекордними.

"Соняшник півтора роки тому коштував 12 гривень за кілограм, зараз – 19. За цей же період добрива подорожчали втричі", - додав президент Асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Володимир Лапа.

читайте такожВ Україні різко впали ціни на паливоТим часом у Міністерстві агрополітики впевнені, що ціни диктує не внутрішній, а саме міжнародний ринок.

Нагадаємо, експерти прогнозують ще більший зростання цін на продукти харчування під Новий Рік.

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