В Україні впали ціни на популярний овоч

В Україні подешевшала картопля / Фото pixabay.com

На українських ринках і в магазинах подешевшав картопля. У листопаді 2021 кілограм картоплі в середньому коштує понад шість гривень.

За даними експертів Українського клубу аграрного бізнесу, в останній місяць осені картопля подешевшала на 20%, йдеться в програмі Сніданок з 1+1.

Стрімке зниження ціни експерти пояснюють першими нічними заморозками. Виробники і продавці, у яких немає своїх приміщень для зберігання картоплі, бояться, що товар зіпсується, тому почали продавати його зі знижкою.

У свою чергу, інші овочі "борщового набору" продовжують дорожчати. Найдорожче коштують буряк, цибуля і морква.

Як повідомляв Главред, в Україні дуже сильно подешевшали яблука. Так, у столиці України кілограм яблук можна було купити в середньому за ціною $ 0,36 доларів США за кг – на 19% дешевше, ніж у Дніпрі, на третину дешевше, ніж у Кишиневі та вдвічі дешевше, ніж у Тбілісі.

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При цьому в Україні різко злетіли ціни на цибулю - побито рекордний максимум.

Також ціна на сало побила всі рекорди. Тепер воно коштує дорожче добірної свинини. Тримати худобу не вигідно і важко, свиноферм в аграрній країні не так багато і спеціалізуються вони на інших породах свиней.

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