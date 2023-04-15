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В Україні поміняли ціни на популярний продукт: скільки тепер доведеться платити

Дмитро Відоменко
15 квітня 2023, 10:08 оновлено 15 квітня, 10:08
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В Україні подешевшало сало. Станом на середину квітня, кілограм такого продукту коштує в середньому 263,1 грн (на 5,19 грн менше, ніж у березні).
Сало, м'ясо
Скільки тепер доведеться платити за сало українцям - експерти / Колаж фото УНІАН

В Україні подешевшав популярний продукт - сало. Про це повідомляє портал "Мінфін".

Згідно зі статистичними даними, станом на 14 квітня кілограм солоного продукту коштує в середньому 263,1 грн (на 5,19 грн менше, ніж у березні).

Згідно з його даними в окремих мережах супермаркетів ціни на солоне сало встановилися на рівні (за кілограм):

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  • Metro – 269,89 грн;
  • Auchan - 256,3 грн.

Крім того, помітно подешевшало домашнє сало. Його ціна знизилася зменшилася майже на дві гривні за кіло – з 180,88 грн/кг до 179 грн.

В цілому ж в Україні в квітні подорожчали практично всі основні продукти харчування. Наприклад, у березні-2023, порівняно з березнем-2022, ціни на них збільшилися на 26,8%. Найбільше - на курячі яйця, які подорожчали відразу на 79,8%. Також значно подорожчали фрукти-на 44,9%. Потім йдуть овочі, ціна на яких зросла на 38,3%.

Риба та продукти з риби подорожчали на 37,2%. Більш ніж на 20% зросла вартість ряду позицій. Це:

  • цуко р- на 23,5%;
  • макаронні вироби - на 20,4%;
  • хліб і хлібопродукти - на 20,3%;
  • м'ясо та м'ясопродукти - на 20,2%;

Масло подорожчало на 19,7%, сир і сир – на 18%.

Крім того:

  • хліб – на 17,3%;
  • молоко - на 15%;
  • соняшникова олія - на 6,9%.

Ціни на продукти

Нагадаємо, з початку 2023 року в Україні накрутили ціни на популярні продукти. Так, помітно зросли ціни на мандарини, апельсини і яблука.

За даними порталу Мінфін, станом на 9 січня апельсини додали в ціні з 64,06 грн/кг до 69,90 грн/кг.

Як повідомляв Главред, генеральний директор агрохолдингу HarvEast Holding Дмитро Кушнір заявив, що в наступному році з прилавків магазинів можуть зникнути перлова, ячна крупа, а також житній хліб. Справа в тому, що фермерам вирощувати ячмінь і жито в Україні стало невигідно.

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