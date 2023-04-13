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Експерт пояснила, які продукти не варто брати українцям перед Великоднем

Дмитро Відоменко
13 квітня 2023, 08:08 оновлено 13 квітня, 08:08
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Перед Великоднем не рекомендується купувати акційні продукти, каже експерт. Також на полиці магазинів напередодні свят часто потрапляють неякісні товари.
Продукти, гроші
Які продукти не варто брати українцям перед Великоднем: коментар експерта / колаж фото УНІАН

Перед Великоднем не рекомендується купувати акційні продукти харчування, оскільки на полиці магазинів напередодні цього свята часто потрапляють неякісні товари. Про це розповіла декан факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК Національного університету біоресурсів і природокористування (НУБіП) Лариса Баль-Прилипко в коментарі порталу "Обозрєватєль".

Вона радить покупцям обов'язково і ретельно перевіряти маркування товарів.

"Звичайно, зараз не рекомендується купувати акційні товари – упаковані або лежать на вітринах. На все треба звертати увагу. Зараз ті ж печиво або цукерки, тобто що б то не було, що б ви не купували, – вони десь на свята вигрібаються з камер схову, інших відділень. Потрібно перевіряти. Держава піклується про це, виробник все прописує в маркуванні – склад продукції, дату виготовлення і дату споживання", – пояснила Баль-Прилипко.

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Експерт каже, що потрібно звернути особливу увагу на курячі яйця, борошно, м'ясо і рибу. Особливо це стосується борошна, оскільки її упаковка може бути пошкоджена і туди можуть потрапити різні шкідники.

"Потрібно обов'язково дивитися на маркування продукції. Якщо ми купуємо яйця зараз (і вони свіжі ‒ з червоною маркуванням), то їм в межах семи днів. А коли ми купуємо м'ясо і воно упаковане, то така продукція вимагає обов'язкового зберігання в холодильнику. Якщо шматок м'яса не під вакуумом, а просто в пакеті, то термін зберігання в холодильнику при температурі +4...+6 градусів – три-чотири дні. Якщо ви просто купили свіже м'ясо і Вам потрібно його зберегти два тижні, то краще упакувати його і покласти в морозилку окремо, щоб не було запахів", – підсумувала експерт.

Ціни на продукти

Нагадаємо, з початку 2023 року в Україні накрутили ціни на популярні продукти. Так, помітно зросли ціни на мандарини, апельсини і яблука.

За даними порталу Мінфін, станом на 9 січня апельсини додали в ціні з 64,06 грн/кг до 69,90 грн/кг.

Як повідомляв Главред, генеральний директор агрохолдингу HarvEast Holding Дмитро Кушнір заявив, що в наступному році з прилавків магазинів можуть зникнути перлова, ячна крупа, а також житній хліб. Справа в тому, що фермерам вирощувати ячмінь і жито в Україні стало невигідно.

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