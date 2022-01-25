В Україні подешевшають яйця: коли це трапиться і чому / УНІАН

Ціни на яйця в Україні знизяться на 5-10% вже до кінця січня нинішнього року. Про це повідомляє аналітик УКАБ (Український клуб аграрного бізнесу) Світлана Литвин, повідомляє портал Аgrotrend.

Згідно з її прогнозом, нова вартість складе приблизно 36-38 гривень за десяток. У супермаркетах України яйця зараз можна придбати в середньому за 39-43 гривень.

Наприклад, в мережі гіпермаркетів Metro десяток можна купити в середньому за 40-43 Гривень, в мережі супермаркетів АТБ – від 37-39 гривень. Приблизно за такою ж вартістю продаються яйця в супермаркетах Varus.

"Зазвичай після закінчення всіх новорічних свят паралельно зі зниженням попиту, ціна на яйця поступово знижується на 5-10% і складе 36-38 грн за 10 штук. Така ціна фіксується на цьому рівні приблизно до квітня", - говорить Литвин.

Експерт каже, що далі, у міру збільшення несучості птиці у аграгріїв, ціна на яйця ще сильніше знизиться. До початку літа нинішнього року, каже Литвин, вартість продукції повинна скласти 30-32 гривень за десяток.

Реклама

читайте такожЯйця рекордно подорожчають: українцям назвали нову ціну

Нагадаємо, Кабінет міністрів прийняв рішення про розширення списку товарів першої необхідності, що підпадають під державне регулювання цін на 12 продуктів - гречану крупу, борошно, цукор, макарони, соняшникова олія, вершкове масло, м'ясо птиці, яйця і молоко. Згідно з рішенням, граничний рівень надбавки на ціну товарів на період карантину не повинен перевищувати 10%.

Інші новини: