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Яйця рекордно подорожчають: українцям назвали нову ціну

10 січня 2022, 11:42

Українські виробники курятини втрачають конкурентні переваги перед зарубіжними компаніями, каже Олег Тітамир.

яйце
В Україні прогнозують подорожчання курячих яєць / УНІАН

У разі стрімкого підвищення цін на газ в Україні птахівницькі підприємства змушені будуть скоротити виробництво, або повністю його зупинити, заявив президент ГО Українська організація захисту споживачів послуг Олег Тітамир.

В інтерв'ю Фактам він пояснив, що у зв'язку із збільшеною собівартістю, вітчизняні виробники курятини втрачають свої конкурентні переваги перед зарубіжними компаніями.

"На жаль, в цьому розряді продуктів українські споживачі можуть незабаром зіткнутися з підвищенням цін на продукцію птахівництва, в тому числі і на курячі яйця, на 30−40%" ,- прогнозує експерт.

За його словами, через рекордне підвищення цін на газ почали зупиняти виробництво десятки кондитерських підприємств, галузь стала кризовою.

"При таких цінах на газ істотно зросла собівартість продукції, - вона стала незатребуваною на внутрішньому і на зовнішніх ринках. Виробництво солодощів для українських компаній виявилося просто нерентабельним, а контракти збитковими. Через те, що без "кондитерки" в непростій економічній ситуації споживачі можуть все-таки обійтися, то не можна виключати за підсумками зимових місяців скорочення виробництва в цьому сегменті на 35-50%", - додав Тітамір.

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Нагадаємо, раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.

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