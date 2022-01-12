Десяток вже 45 гривень: коли закінчиться шалене зростання цін на яйця в Україні

Коли подешевшають яйця в Уркаїні / УНІАН

Ціни на яйця в Україні стрімко йдуть вгору вже кілька місяців, але можуть стати дешевше вже через кілька тижнів.

Десяток яєць коштує вже 45 грн. Тим часом у сусідній Польщі десяток коштує 28 грн, а в Іспанії – 34 грн.

"І до нового року, і після нового року ціна на яйця дуже висока. Це в першу чергу обумовлено фактичними витратами на виробництво цієї продукції", - зазначив економіст Олег Пендзин в коментарі "ТСН".

Також експерт пояснив, що на ціну впливає сезонність, підйом цін на зернові, а також ціни на газ.

"Якщо уряд не втрутиться в ситуацію з цінами на енергоносії, то асоціації виробників змушені будуть інформувати уряд про підвищення цін на їх продукцію", — підкреслює експерт.

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Наприкінці грудня Асоціація птахівників України вже повідомила уряд про критичну ситуацію. Однак надія на те, що вони отримають дотації, з'явилася.

читайте такожЦіни на горілку, пиво і вино злетять: українців попередили про подорожчання алкоголю"Птахівництво є одним з найбільших споживачів газу. За рік газ зріс у 12 разів. Ми є учасниками цього звернення. Поки цей механізм не запущений, підготовка відбувається на рівні документів. Але ми сподіваємося, що уряд буде здатний хоча б на три-чотири місяці. запустити механізм.",- каже виконавчий директор Асоціації птахівників України Сергій Карпенко.

За його словами, якщо птахівників почують, то зниження цін на яйця українці побачать вже в лютому.

Нагадаємо, раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.

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