Ціни на гречку, яйця, борошно і цукор – під контролем держави: опубліковано рішення Кабміну

Ціни на соціально значущі продукти в Україні не повинні дорожчати більш ніж на 10% / ua.depositphotos.com

Кабінет міністрів у середу, 12 січня, ухвалив рішення про державне регулювання цін на гречку, борошно, цукор, макарони, соняшникову олію, вершкове масло, м'ясо птиці, яйця і молоко. Граничний рівень надбавки на ціну товарів не повинен перевищувати 10% на період карантину.

Документ опублікував народний депутат від Європейської солідарності Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі. Вказується, що держава регулюватиме ціни на групу товарів, які подорожчали найбільше. Під час карантину вони не повинні дорожчати більш ніж на 10%.

Ціни на які продукти регулюватиме держава

Гречка

Борошно

Цукор

Макарони

Соняшникова олія

Курятина

Яйця

Вершкове масло

Молоко.

Продукти в Україні

Радник президента Олег Устенко раніше заявив, що в Україні можуть з'явитися спеціальні продуктові чеки для підтримки населення у разі посиленого зростання інфляції. Очікується серйозна інфляція, тому у разі негативного сценарію для соціально вразливих груп населення може з'явитися така підтримка. За його словами, мова йде про аналог американських food stamp, які не слід плутати з радянськими картками на продукти.

У Верховній Раді вже вивчають законопроект №6374, в тексті якого йдеться про запуск продуктових карток на низку соціально значущих товарів. Серед таких продуктів курячі яйця, гречка, борошно, макарони, хліб, соняшникова олія, вершкове масло та інші продукти.

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