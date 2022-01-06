В Україні різко обвалилися ціни на цукор, але сильно подорожчали яйця: що відбувається на прилавках

Ціни на цукор та яйця змінились в Україні / УНІАН

В Україні після Нового року змінилися ціни на цукор і курячі яйця у великих супермаркетах країни.

Середня вартість кристалічного цукру в порівнянні з груднем знизилася, склавши 25,62 грн/кг, тоді як минулого місяця вона була зафіксована на рівні 26,37 грн/кг.А ось за три кілограми такого цукру доведеться віддати трохи більше – 81,80 грн (у грудні – 80,49 грн). Про це свідчять дані на порталі Мінфін.

Ціни на цукор в Україні / index.minfin.com.ua

Ціни на яйця в Україні

Також змінилася вартість яєць, але в гіршу сторону. Так, середні ціни на курячі яйця торгової марки Квочка (С1 10 шт) становлять 41,03 грн (грудень – 39,77 грн). За курячі яйця торгової марки Ясенсвіт (С1 10 шт) доведеться віддати 41,36 грн (грудень – 38,82 грн), 18 шт – 73,66 грн (грудень – 68,93 грн), 30 штук – 119,15 грн (грудень – 113,16 грн).

Ціни на яйця в Україні / index.minfin.com.ua

Раніше економіст Григорій Кукурудза спрогнозував, що в 2022 році в Україні зростуть ціни на продукти харчування, але темпи інфляції будуть сповільнюватися.

"Ключовим є те, що заробітні плати і доходи населення повинні стати швидше, ніж темпи інфляції", - розповівши економіст.

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