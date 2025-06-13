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Пенсійна реформа в Україні: кому і коли чекати на зміни виплат

Олексій Тесля
13 червня 2025, 13:10
279
Нова пенсійна концепція містить потенціал, але й значні ризики.
пенсії
В Україні проводять пенсійну реформу / Колаж: Главред, Фото: Telegraf, Pixabay/sabinevanerp

Важливо:

  • Майбутня пенсія складатиметься з двох частин
  • Бали нараховуватимуться за офіційно підтверджений трудовий стаж

В Україні пенсійна модель передбачає кілька новацій, зокрема, майбутня пенсія складатиметься з двох частин.

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на пояснення фахівців однієї з юридичних компаній.

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Із чого складатиметься пенсія

  • базової, що дорівнює 30% від мінімальної зарплати,
  • страхової, розмір якої залежить від кількості накопичених пенсійних балів.

Бали нараховуватимуться за офіційно підтверджений трудовий стаж. За кожен місяць роботи із заробітною платою на рівні середньої по країні - передбачається 10 балів.

Формула розрахунку страхової частини пенсії

  • загальна кількість балів × вартість одного бала;
  • при цьому вартість бала щорічно встановлюється урядом.

Уточнюється, що концепція містить потенціал, але й значні ризики. Бали - це лише умовний розрахунковий інструмент. Їхня вартість не фіксована і безпосередньо залежить від рішень держави, що робить усі розрахунки приблизними.

Приклад розрахунку

Уявімо, що людина пропрацювала 35 років і отримувала середню по країні зарплату. Це означає, що щомісяця вона отримувала по 10 балів, і за 420 місяців (35 років) накопичила 4200 балів.

Які документи треба подати для виходу на пенсію
/ Главред

Якщо, наприклад, Кабмін встановить вартість одного бала на рівні 1,02 грн, тоді страхова частина пенсії становитиме 4 284 грн. Додамо базову частину - 30% від мінімальної зарплати (1848 грн), і в сумі пенсія становитиме 6132 грн.

Юристи пояснюють, що введення пенсійних балів - це спроба зробити систему зрозумілішою і передбачуванішою. Однак вона не розв'язує ключову проблему - низький рівень пенсійного забезпечення. Основні параметри - вартість бала і розмір базової виплати - повністю залежать від рішень уряду. А отже, за високої інфляції або дефіциту бюджету пенсіонери залишаються вразливими.

Можливі плюси та ризики реформи

Плюси:

  • мотивація до офіційного працевлаштування та сплати внесків;
  • спрощення принципів розрахунку пенсій.

Мінуси:

  • залежність від політичної та економічної ситуації в країні;
  • схильність балів до інфляції;
  • відсутність відчутних поліпшень для нинішніх пенсіонерів.

Раніше повідомлялося, кому нараховуватимуть доплату до зарплати. Доплати освітянам нараховуватимуться автоматично, без необхідності подавати заяви або документи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, хто з пенсіонерів залишиться без доплат. Деякі категорії громадян не отримають підвищення виплат, згідно з постановою про порядок індексації пенсій в Україні.

Як писав Главред, в Україні проіндексують пенсії. Мінімальна сума надбавок складе не менше 100 гривень.

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Що таке Пенсійне страхування?

Пенсійне страхування — вид особистого страхування на підставі відповідного договору між страховиком і дієздатним громадянином, за яким у разі настання пенсійного віку громадянин має право на одержання додаткової пенсії за рахунок сплати страхових внесків. Договір добровільного страхування додаткової пенсії укладається у письмовій формі і засвідчується страховим свідоцтвом (полісом, сертифікатом). Підприємства та організації за рішенням адміністрації і профспілкового комітету, якщо це передбачено колективним договором (угодою), а також колгоспи та інші кооперативні організації за рішенням загальних зборів можуть відшкодовувати працівникам за рахунок власних коштів, призначених для оплати праці, повністю або частково внески, сплачені ними за договорами добровільного страхування додаткової пенсії (ст. 9 Закону України „Про пенсійне забезпечення"), пише Вікіпедія.

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