В Україні зміняться ціни на яйця: у Кабміні пояснили, до чого готуватися

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- У травні може відбутися нове зниження цін на яйця
- З початку лютого яйця просіли в ціні майже до 5%
У травні може відбутися нове зниження цін на яйця, заявив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.
В інтерв'ю Укрінформу він нагадав про те, що з початку лютого яйця просіли в ціні майже до 5%.
Так, Коваль відповів на розмови українців про те, що вартість яєць зростає постійно в геометричній прогресії і може перетворитися на елітний продукт.
"Як міністр, я дуже радий, що яєчна промисловість добре розвивається сьогодні", - зазначив міністр агрополітики.
Він нагадав, що Україна продає Євросоюзу продукцію АПК: "Якщо в них сьогодні дефіцит яєць, будь ласка, ось українські яйця, також інші продукти, де в них дефіцит. Ми фактично є складовою єдиного ринку Європи вже сьогодні", - пояснив чиновник.
Коваль також додав, що це "викривлена реальність" вважати, що якби Україна експортувала менше товарів, то ціни були б меншими.
Він зазначив, що зазвичай у травні відбувається зниження цін, а ситуативний попит зростає в період великодніх свят.
За його словами, у лютому, наприклад, трохи більше 700 млн яєць було вироблено в Україні.
"Наприкінці березня - понад 900 млн, тобто йде зростання продуктивності - це великий плюс. З початку лютого яйця просіли в ціні майже до 5%", - додав Коваль.
Ціни на продукти - останні новини за темою
Як писав Главред із посиланням на аналітиків, в Україні знову знижуються ціни на картоплю. Це пов'язано з вкрай низьким попитом на цей продукт.
Нагадаємо, в Україні стрімко дешевшає популярний овоч. Ціна на овоч знизилася на 17% лише за один тиждень.
Тим часом в Україні продовжує зростати вартість яловичого гуляшу. Ціни зростають ще з початку 2025 року, і поки що не показують тенденції щодо зниження темпу зростання.
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Цікаві факти про яйця
Найпоширенішими у вживанні є курячі яйця. Хоча будь-які пташині яйця можуть бути вжиті в їжу людиною. Існує практика вживання яєць деяких рептилій (наприклад, черепах).
Попри харчову цінність яєць, їхнє споживання може завдати шкоди здоров'ю у зв'язку з можливістю зараження сальмонелою або алергією на яєчні білки.
Білі яйця однаково корисні, як і коричневі. Колір шкаралупи - це всього лише генетична ознака, він ніяк не впливає на поживну цінність, смак або свіжість.
Найкраще місце для яєць - холодильник. За температури нижче 6°C бактерії сальмонели не розмножуються.
Яйця зберігаються довше, якщо покласти їх гострим кінцем донизу. Річ у тім, що на тупому кінці є повітряна бульбашка, в якій можуть бути бактерії, тож є ймовірність, що під час перевертання вони потраплять до яйця.
Яйця не можна зберігати з продуктами, що сильно пахнуть. Завдяки пористій шкаралупі вони легко вбирають сторонні аромати.
Холестерин, що міститься в яйцях, не є небезпечним. Лецитин, якого багато міститься в яєчному жовтку, допомагає підтримувати рівень холестерину в нормі, запобігаючи розвитку серцево-судинних захворювань.
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