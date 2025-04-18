В Україні зміняться ціни на яйця: у Кабміні пояснили, до чого готуватися

У травні відбувається зниження цін, а ситуативний попит зростає в період великодніх свят, пояснив Віталій Коваль.

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В Україні змінилися ціни на яйця / колаж: Главред, фото: УНІАН

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У травні може відбутися нове зниження цін на яйця

З початку лютого яйця просіли в ціні майже до 5%

У травні може відбутися нове зниження цін на яйця, заявив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

В інтерв'ю Укрінформу він нагадав про те, що з початку лютого яйця просіли в ціні майже до 5%.

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Так, Коваль відповів на розмови українців про те, що вартість яєць зростає постійно в геометричній прогресії і може перетворитися на елітний продукт.

"Як міністр, я дуже радий, що яєчна промисловість добре розвивається сьогодні", - зазначив міністр агрополітики.

Він нагадав, що Україна продає Євросоюзу продукцію АПК: "Якщо в них сьогодні дефіцит яєць, будь ласка, ось українські яйця, також інші продукти, де в них дефіцит. Ми фактично є складовою єдиного ринку Європи вже сьогодні", - пояснив чиновник.

Коваль також додав, що це "викривлена реальність" вважати, що якби Україна експортувала менше товарів, то ціни були б меншими.

/ Главред - інфографіка

Він зазначив, що зазвичай у травні відбувається зниження цін, а ситуативний попит зростає в період великодніх свят.

За його словами, у лютому, наприклад, трохи більше 700 млн яєць було вироблено в Україні.

"Наприкінці березня - понад 900 млн, тобто йде зростання продуктивності - це великий плюс. З початку лютого яйця просіли в ціні майже до 5%", - додав Коваль.

Ціни на продукти - останні новини за темою

Як писав Главред із посиланням на аналітиків, в Україні знову знижуються ціни на картоплю. Це пов'язано з вкрай низьким попитом на цей продукт.

Нагадаємо, в Україні стрімко дешевшає популярний овоч. Ціна на овоч знизилася на 17% лише за один тиждень.

Тим часом в Україні продовжує зростати вартість яловичого гуляшу. Ціни зростають ще з початку 2025 року, і поки що не показують тенденції щодо зниження темпу зростання.

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Цікаві факти про яйця Найпоширенішими у вживанні є курячі яйця. Хоча будь-які пташині яйця можуть бути вжиті в їжу людиною. Існує практика вживання яєць деяких рептилій (наприклад, черепах). Попри харчову цінність яєць, їхнє споживання може завдати шкоди здоров'ю у зв'язку з можливістю зараження сальмонелою або алергією на яєчні білки. Білі яйця однаково корисні, як і коричневі. Колір шкаралупи - це всього лише генетична ознака, він ніяк не впливає на поживну цінність, смак або свіжість. Найкраще місце для яєць - холодильник. За температури нижче 6°C бактерії сальмонели не розмножуються. Яйця зберігаються довше, якщо покласти їх гострим кінцем донизу. Річ у тім, що на тупому кінці є повітряна бульбашка, в якій можуть бути бактерії, тож є ймовірність, що під час перевертання вони потраплять до яйця. Яйця не можна зберігати з продуктами, що сильно пахнуть. Завдяки пористій шкаралупі вони легко вбирають сторонні аромати. Холестерин, що міститься в яйцях, не є небезпечним. Лецитин, якого багато міститься в яєчному жовтку, допомагає підтримувати рівень холестерину в нормі, запобігаючи розвитку серцево-судинних захворювань.

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