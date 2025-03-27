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Ціни "летять у космос": в Україні стрімко дорожчає популярний вид м’яса

Марія Николишин
27 березня 2025, 10:51
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Лише за останній місяць ціни на цей вид м’яса піднялися на 4%.
Ціни 'летять у космос': в Україні стрімко дорожчає популярний вид м’яса
Ціни на яловичину / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • В Україні стрімко дорожчає яловичина
  • Наразі ціни зросли вже до 334 гривень за кілограм
  • За останній рік яловичина здорожчала на 22%

В Україні продовжує зростати вартість яловичого гуляшу. Ціни ростуть ще з початку 2025 року, і поки не показують тенденції щодо зниження темпу росту. Про це повідомляють аналітики УКАБ у своєму звіті.

Зазначається, що минулого року яловичина увесь час дорожчала. Після доволі значного новорічного здешевшання, ріст цін у 2025 році знову продовжився.

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Так, на початку січня середня ціна на яловичий гуляш складала приблизно 301 гривню. Наразі ціни зросли вже до 334 гривень за кілограм. За останній рік яловичина здорожчала на 22%, а за місяць ціни піднялися на 4%.

Експерти зауважили, що причини подальшого зростання вартості яловичини залишаються такими, як і попереднього місяця: зростання вартості живця на переробних підприємствах, подальше скорочення поголів'я великої рогатої худоби, здорожчання кормів та збільшення собівартість відгодівлі ВРХ.

Ціни 'летять у космос': в Україні стрімко дорожчає популярний вид м’яса
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, у 2025 році середня ціна великоднього набору буде коштувати на 17% більше, ніж у 2024 році, а саме 1124,77 гривень.

Відомо, що ціни на пшеничне борошно знизилися на 16% за останній місяць. Середня вартість цього продукту становить 25,8 гривні за кілограм.

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук заявив, що ціни на овочі в Україні продовжують зростати з осені 2024 року. Основними чинниками, що впливають на вартість овочів, залишаються інфляція, сезонність та дефіцит якісної продукції.

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