Українці можуть отримати від держави гроші на перший внесок за житло - деталі

Програму закупівлі квартир для вихованців інтернатів можуть змінити.

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Хто отримає перший внесок для купівлі житла / колаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Коротко:

Вихованці інтернатів можуть отримати перший внесок для купівлі житла

Це дасть змогу втягнути цих людей в роботу

В Україні зареєстровано 42 тис. випускників інтернатів

Вихованці інтернатів в Україні зможуть отримати від держави допомогу у вигляді сплати першого внеску за власне житло. Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович, передає Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що це сприятиме формуванню соціальної відповідальності та фінансової грамотності.

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"У нас в міністерстві є програма закупівлі квартир для дітей, які вийшли з інтернатів і не мають підтримки. Цього року ми вирішили програму переробити і роздати більшій кількості людей перший внесок від імені держави – умовно, замість батьків – під дешевий кредит. Передусім це дасть змогу втягнути цих людей в роботу, створити соціальну відповідальність, сформувати навички фінансової грамотності", – розказала Жолнович.

Актуальність програми пояснюється кількістю випускників інтернатів – в Україні їх зареєстровано 42 тис. осіб.

Водночас, для реалізації ідеї потрібна співпраця з девелоперами і банками, а в громадах мають сформувати функції супроводу таких осіб.

Допомога українцям - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, у березні 2025 року українці матимуть можливість подати заявку на фінансову підтримку від Благодійної організації "СОС Дитячі містечка України". Ця ініціатива реалізується в межах проєкту "Соціально-економічне зміцнення вразливих українських сімей", спрямованого на підтримку підприємництва.

Представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук заявив, що в Україні запроваджують доплату до зарплати. Проте отримати надбавку у розмірі 10% від посадового окладу зможуть не всі - йдеться про державних службовців, які володіють англійською мовою.

Крім того, українці можуть подати заявку на виплату 5000 гривень для покриття витрат на житлово-комунальні послуги. Йдеться про сім'ї військовослужбовців, які проживають у населених пунктах Івано-Франківської громади.

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Хто така Оксана Жолнович? Жолнович Оксана Іванівна (21 лютого 1979, Львів) — міністр соціальної політики України (з 19 липня 2022 року), кандидат юридичних наук, доцент.

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