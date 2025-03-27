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Про це знають одиниці: як законно зменшити платежі за комунальні послуги

Даяна Швець
27 березня 2025, 19:14
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Українці можуть значно зменшити витрати на комуналку.
субсидии, деньги, комуналка
Українці можуть зменшити комунальні платежі / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Про що мова:

  • Як заощадити на комунальних платежах
  • Як не платити за невикористані послуги ЖКГ

Якщо житло не використовується протягом тривалого часу, рахунки за комунальні послуги можуть продовжувати надходити. Проте українське законодавство дозволяє власникам або мешканцям зменшити витрати, якщо їхня відсутність у квартирі чи будинку триває понад 30 днів. Про це повідомляє видання "На пенсії".

У разі тривалої відсутності можна зменшити або взагалі скасувати оплату послуг, що залежать від кількості мешканців, таких як:

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  • вивезення сміття,
  • водопостачання та водовідведення (за наявності лічильників),
  • газопостачання (якщо не використовується).

Водночас плата за опалення, утримання будинку та електроенергію (за наявності підключених приладів) залишається обов’язковою.

Щоб отримати перерахунок, потрібно:

  1. Подати заяву на ім'я постачальника послуг (ЖЕК, ОСББ або комунальне підприємство).
  2. Додати підтверджувальні документи: довідку ВПО, відмітку у паспорті, документи про відрядження, виїзд за кордон або лікування.
  3. Дочекатися рішення про перерахунок.

Заяву необхідно подавати до початку відсутності або відразу після повернення. Важливо пам’ятати, що перерахунок можливий лише для майбутніх платежів — борги за минулі місяці скасувати не вдасться.

Якщо постачальник послуг відмовляється робити перерахунок, можна звернутися зі скаргою до місцевих органів або подати позов до суду.

Про це знають одиниці: як законно зменшити платежі за комунальні послуги
Як зекономити на електроенергії / Інфографіка: Главред

Комунальні послуги в Україні - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, у Верховній Раді прокоментували можливі зміни в тарифах на комунальні послуги. Деякі тарифи вже переглянули у 2023 році, але є й такі, що не змінювалися з 2021 року.

Особливо гостро стоїть питання цін на електроенергію. Ситуація складна, і покращення поки не очікується.

Головна причина можливого зростання тарифів - скасування пільгового тарифу для тих, хто використовує електроопалення. Експерти попереджають, які люди платитимуть більше.

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Інформаційний портал, на базі популярного друкованого видання - газети "На пенсії". Доступною мовою висвітлюємо питання пенсії, пенсійного забезпечення, пільг, субсидій в Україні, а також про життя пенсіонерів, повідомляє "На пенсії".

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