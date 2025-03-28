Ціна нижча, ніж минулого року: в Україні стрімко дешевшає популярний овоч

Ціна на овоч знизилася на 17% всього за один тиждень.

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На українському ринку ціни на помідори знижуються / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Скільки коштують помідори на українському ринку

Чому овоч продовжує падати в ціні

В Україні ціни на помідори почали стрімко знижуватися. Однією з причин падіння ціни на овоч - збільшення поставок помідорів з Туреччини. Про це повідомляють аналітики галузевого видання EastFruit.

За словами учасників ринку, продаж помідорів в Україні не виправдав очікувань трейдерів. Відомо, що великі торгові мережі робили закупівлі, але лише невеликими партіями для поповнення своїх асортиментів.

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У цих умовах, продавцям довелося знижувати ціни на тепличні помідори.

Відтак, станом на сьогодні імпортні овочі виробництва Туреччини пропонуються до продажу по 70-90 грн/кг ($1,68-2,17/кг), що в середньому на 17% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Аналітики звертають увагу, що на цю мить ціни на помідори в середньому на 12% дешевше, ніж наприкінці березня 2024 року.

Фермери не виключають, що ціни на овоч надалі будуть знижуватися, оскільки поставки томату досить стабільні, а темпи збуту залишають бажати кращого.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Нагадаємо, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук повідомив, що в Україні очікується коливання цін на яйця, особливо перед Великоднем, коли попит на цей продукт, разом з цінами, традиційно зростає. За його прогнозами, яйця перед Великоднем здорожчають приблизно на 10%.

Як писав Главред з посиланням на аналітиків, в Україні знову знижуються ціни на картоплю. Це пов’язано з вкрай низьким попитом на даний продукт. Крім того, за словами фахівців, фермери почали активно розпродавати продукцію зі сховищ, якість якої стала стрімко погіршуватися після настання відносно теплої погоди в Україні.

Тим часом в Україні продовжує зростати вартість яловичого гуляшу. Ціни ростуть ще з початку 2025 року, і поки не показують тенденції щодо зниження темпу росту.

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