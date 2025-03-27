Мінус 12% за тиждень: в Україні 'обвалились' ціни на базовий продукт

Коротко:
- Ціни на картоплю продовжують знижуватись
- Наразі вона продається в діапазоні 16-26 грн/кг
- Це в середньому на 12% дешевше, ніж минулого тижня
В Україні знову знижуються ціни на картоплю. Це пов’язано з вкрай низьким попитом на даний продукт. Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.
Зазначається, що головною причиною, що провокує зниження цін на картоплю, є істотне збільшення некондиційної продукції на ринку.
За словами фахівців, фермери почали активно розпродавати продукцію зі сховищ, якість якої стала стрімко погіршуватися після настання відносно теплої погоди в Україні.
Так, наразі картопля в Україні пропонується до продажу в діапазоні 16-26 грн/кг ($0,38-0,62/кг), що в середньому на 12% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.
"Багато українських фермерів сьогодні повідомляють про чималі запаси картоплі в сховищах. При цьому торговельна активність у цьому сегменті залишається досить низькою. У підсумку, для того щоб стимулювати торгівлю і розпродати наявні запаси перед початком польових робіт, фермери поступово знижують ціни на дану продукцію", - йдеться в повідомленні.
Аналітики додали, що незважаючи на падіння цін, картопля в Україні сьогодні надходить у продаж у середньому на 23% дорожче, ніж роком раніше.
Ціни на продукти - останні новини
Як повідомляв Главред, минулого тижня ціни на овочі на українському ринку були досить стабільні, але прослідковувалось подорожчання деяких позицій. Зокрема, піднялася вартість буряка.
Також відомо, що з листопада 2024 року в Україні постійно зростають ціни на твердий сир. У середньому вартість продукту підскочила на понад 120 гривень за кілограм.
Крім того, ціни на яйця в Україні у березні-квітні можуть знижуватися за сприятливих умов, однак напередодні Великодня можливе тимчасове подорожчання через підвищений попит.
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