"Нафтогаз" зафіксував тариф на газ на цілий рік: скільки платитимемо

Вартість газу не буде змінюватися як мінімум до травня наступного року.

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Тариф на газ / УНІАН

В Україні "Нафтогаз" встановив тариф на газ з 1 травня 2023-го по 1 травня 2024-го. Йдеться про тарифний план "Фіксований".

Кожен кубометр продаватимуть за 7,96 грн, йдеться в повідомленні на офіційно сайті постачальник.

Вартість газу не буде змінюватися як мінімум до травня наступного року.

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"Ціна тарифного плану "Фіксований" (7,96 грн/м3 з ПДВ) зафіксована на цілий рік. Період дії з 1 травня 2023 року по 1 травня 2024 року включно. Термін дії тарифу може бути припинений клієнтом достроково шляхом переходу на інший тарифний план", - йдеться в повідомленні.

Раніше в Міненерго анонсували підвищення тарифів на електрику. З такою заявою виступив заступник керівника відомства Фарід Сафаров.

За словами чиновника, головна причина підвищення тарифів на світло – брак грошей для відновлення енергосистеми після ударів російських окупантів та її підготовки до зимового періоду 2023/2024 років.

Нагадаємо, в Україні заявили про плани підвищити для українців тарифи на газ та електроенергію. Про це йдеться в офіційному меморандумі до керівництва Міжнародного валютного фонду (МВФ)

"Ми твердо віддані реалізації своєчасної і амбітної програми реформ, спрямованих на вирішення давніх структурних проблем в енергетичному секторі, які посилилися війною", - повідомлялося в тексті.

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