'В світі - дефіцит': взимку в Україні стрімко 'злетять' ціни на важливі продукти

На українців чекає нова хвиля подорожчання продуктів взимку та навесні.

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Ціни на продукти рвонуть угору / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

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Ціни на овочі, м'ясо, яйця та олію в Україні продовжуватимуть рости взимку і навесні

Овочі дорожчатимуть через проблеми зі зберіганням та імпортом відео дня

Олія може здорожчати через низький врожай соняшника

Ціни на овочі, мʼясо, яйця та олію в Україні продовжуватимуть зростати. Вартість цих категорій продуктів підвищуватиметься не лише взимку, а й навесні. Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна повідомив член Комітету ВРУ з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук.

"Овочі будуть дорожчати, тому що їх немає де зберегти. Потім по овочах, я думаю, ми побачимо ще й імпорт навесні. Бо багато що згниє, втратить свою якість, магазини його не захочуть класти до себе на полиці, і поїде імпорт. Імпорт буде куплений за євро і, зрозуміло, ціна буде досить високою", - пояснив він.

Збільшення вартості мʼяса та яєць, на думку Соломчука, буде продовжуватися через підвищення цін на пшеницю, кукурудзу і сою на світових біржах. В свою чергу, це підвищує ціни на комбікорми.

Крім цього, навесні також може бути значне здорожчання олії. Адже в регіонах, де вирощували соняшник, була посуха, яка вплинула на урожай.

"Через те, що в традиційних регіонах, південних, східних, де було завжди засіяно багато соняшника, були засухи. Аграрії збирали з гектару від 300 до 700 кілограм. Крім того, в зернах набагато менша олійність. Здорожчання буде. Взагалі, на сьогодні, можна сказати, дефіцит соняшникової олії в світі, її не вистачає", - зазначив нардеп.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, за останній місяць ціни на яйця зросли на 20%. На початок листопада десяток яєць коштував 61 грн, а зараз ціна варіюється від 63 грн до 72 грн в залежності від пакування.

Також цього року врожай овочів в Україні виявився слабким, катастрофічним став врожай капусти. За словами агронома Андрія Марущака, аномальна спека минулого літа сильно вплинула на врожай овоча, тому ціни на капусту тільки підвищуватимуться.

Як повідомляв Главред, цього тижня українські фермери знизили ціни на цибулю через зростання пропозиції та зниження попиту. Ціни коливаються від 8 до 14 грн/кг, що на 13% дешевше порівняно з минулим тижнем.

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Хто такий Дмитро Соломчук? Соломчук Дмитро Вікторович (нар. 1 жовтня 1980, Рівне) — український політик, народний депутат Верховної Ради ІХ скликання від політичної партії "Слуга Народу", колишній заступник керівника фракції у парламенті, пише Вікіпедія. Є членом Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики. У парламенті відстоює інтереси малих та середніх фермерів.

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