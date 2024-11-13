'Катастрофічний урожай': українців попередили про ріст цін на популярний овоч

Влітку в Україні стояла аномальна спека, яку капуста не змогла винести.

https://glavred.net/economics/katastroficheskiy-urozhay-ukraincev-predupredili-o-roste-cen-na-populyarnyy-ovoshch-10613924.html Посилання скопійоване

Ціни на капусту / колаж: Главред, фото: pixabay.com

Коротко:

Цього року в Україні поганий урожай капусти

Надалі вона буде дорожчати

Високі ціни на овочі пояснюються кількома факторами

Цього року врожай овочів не потішив українських фермерів. Зокрема, врожай капусти виявився просто катастрофічним. Про це повідомив комерційний директор агропідприємства Андрій Марущак в коментарі SEEDS.

За його словами, урожаї деяких культур стали справжньою несподіванкою.

відео дня

"Зараз ми бачимо, що є проблема з капустою. Думаю, що надалі вона буде ще дорожчою. Буквально вчора я розмовляв з одним зі своїх клієнтів із півдня України, вони вирощують капусту, буряк, моркву та цибулю. Він каже, що з морквою цього року у них ситуація не така погана, із цибулею хороша, проте з капустою ситуація просто катастрофічна", – сказав він.

Марущак підкреслив, що минулого літа в Україні стояла аномальна спека, яку ця капуста не змогла винести. І навіть незважаючи на те, що у деяких виробників капуста досі стоїть у полі, хорошого врожаю від неї не очікується.

Також повідомляється, що овочі місцевого виробництва залишаться "золотими" доти, доки не почнеться надвиробництво. Але високі ціни на овочі пояснюються не лише погодними факторами.

"Передусім не варто забувати, що в країні війна – у нас немає достатнього людського ресурсу для роботи в сільському господарстві. Наступний чинник – це світове подорожчання засобів захисту рослин та добрив. Його також спричинила війна в Україні. Але ми прийдемо до тієї ситуації, коли овочі будуть дешевшими або дуже дешевими, і нам уже сьогодні потрібно думати про те, що робити далі", – підсумував директор агропідприємства.

Ціни на продукти в Україні - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, вже в листопаді ціни на хліб в Україні можуть зрости ще на 10-15%. Пов’язано це з подорожчанням основних складових виробництва.

Також відомо, що ціни на яйця в Україні цієї осені різко зросли, наразі десяток яєць у супермаркетах може коштувати до 65 гривень. Причиною подорожчання яєць є сезонний фактор і зростання цін на корми.

Крім того, в Україні дорожчає морква через підвищення торгової активності на ринку.

Читайте також:

Що за овоч - білокачанна капуста? Білокачанна капуста - овочева культура, цінний і широко поширений харчовий продукт. Вживається в їжу у свіжому вигляді, у складі гарячих страв, використовується для квашення і маринування, повідомляє портал "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред