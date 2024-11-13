Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

"Катастрофічний урожай": українців попередили про ріст цін на популярний овоч

Марія Николишин
13 листопада 2024, 13:57
98
Влітку в Україні стояла аномальна спека, яку капуста не змогла винести.
'Катастрофічний урожай': українців попередили про ріст цін на популярний овоч
Ціни на капусту / колаж: Главред, фото: pixabay.com

Коротко:

  • Цього року в Україні поганий урожай капусти
  • Надалі вона буде дорожчати
  • Високі ціни на овочі пояснюються кількома факторами

Цього року врожай овочів не потішив українських фермерів. Зокрема, врожай капусти виявився просто катастрофічним. Про це повідомив комерційний директор агропідприємства Андрій Марущак в коментарі SEEDS.

За його словами, урожаї деяких культур стали справжньою несподіванкою.

відео дня

"Зараз ми бачимо, що є проблема з капустою. Думаю, що надалі вона буде ще дорожчою. Буквально вчора я розмовляв з одним зі своїх клієнтів із півдня України, вони вирощують капусту, буряк, моркву та цибулю. Він каже, що з морквою цього року у них ситуація не така погана, із цибулею хороша, проте з капустою ситуація просто катастрофічна", – сказав він.

Марущак підкреслив, що минулого літа в Україні стояла аномальна спека, яку ця капуста не змогла винести. І навіть незважаючи на те, що у деяких виробників капуста досі стоїть у полі, хорошого врожаю від неї не очікується.

Також повідомляється, що овочі місцевого виробництва залишаться "золотими" доти, доки не почнеться надвиробництво. Але високі ціни на овочі пояснюються не лише погодними факторами.

"Передусім не варто забувати, що в країні війна – у нас немає достатнього людського ресурсу для роботи в сільському господарстві. Наступний чинник – це світове подорожчання засобів захисту рослин та добрив. Його також спричинила війна в Україні. Але ми прийдемо до тієї ситуації, коли овочі будуть дешевшими або дуже дешевими, і нам уже сьогодні потрібно думати про те, що робити далі", – підсумував директор агропідприємства.

Ціни на продукти в Україні - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, вже в листопаді ціни на хліб в Україні можуть зрости ще на 10-15%. Пов’язано це з подорожчанням основних складових виробництва.

Також відомо, що ціни на яйця в Україні цієї осені різко зросли, наразі десяток яєць у супермаркетах може коштувати до 65 гривень. Причиною подорожчання яєць є сезонний фактор і зростання цін на корми.

Крім того, в Україні дорожчає морква через підвищення торгової активності на ринку.

Читайте також:

Що за овоч - білокачанна капуста?

Білокачанна капуста - овочева культура, цінний і широко поширений харчовий продукт. Вживається в їжу у свіжому вигляді, у складі гарячих страв, використовується для квашення і маринування, повідомляє портал "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

капуста ціни на продукти новини України
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Розформування ТЦК і створення з них бригад: у ТЦК оцінили ініціативу депутатів

Розформування ТЦК і створення з них бригад: у ТЦК оцінили ініціативу депутатів

14:40Україна
США вперше підтвердили участь військ КНДР в боях проти України: що відомо

США вперше підтвердили участь військ КНДР в боях проти України: що відомо

13:46Україна
Заморозка війни після перемоги Трампа найімовірніша, за кілька років РФ знову піде в бій – Жданов

Заморозка війни після перемоги Трампа найімовірніша, за кілька років РФ знову піде в бій – Жданов

13:33Інтерв'ю
Реклама

Популярне

Більше
Колишня дружина Узєлкова прийняла рішення і зробила заяву - деталі

Колишня дружина Узєлкова прийняла рішення і зробила заяву - деталі

Від мишей і сліду не залишиться: які 2 інгредієнти допоможуть позбутися гризунів назавжди

Від мишей і сліду не залишиться: які 2 інгредієнти допоможуть позбутися гризунів назавжди

Легше, ніж здається: як відрізнити натуральне вершкове масло від підробки

Легше, ніж здається: як відрізнити натуральне вершкове масло від підробки

З чого роблять крупу кускус: спосіб виготовлення продукту здивує багатьох

З чого роблять крупу кускус: спосіб виготовлення продукту здивує багатьох

Це буде страшний сон Путіна: що задумали Маск і Трамп

Це буде страшний сон Путіна: що задумали Маск і Трамп

Останні новини

14:40

Розформування ТЦК і створення з них бригад: у ТЦК оцінили ініціативу депутатів

14:28

Для мами, у якої є все: безпрограшні ідеї подарунків на Різдво

14:21

Не варті й 10 тисяч: путініст Сосєдов красиво опустив усю російську естраду

14:10

Як забрати подряпини з меблів назавжди: декілька корисних лайфхаків

14:10

Симпатяга з популярного серіалу: названо найсексуальнішого чоловіка 2024 року

Якщо РФ виведе з ладу дві АЕС, тоді можливий блекаут, ремонт займе 1-2 тижні - КорольчукЯкщо РФ виведе з ладу дві АЕС, тоді можливий блекаут, ремонт займе 1-2 тижні - Корольчук
14:00

Шикарний салат на Новий рік 2025: його розметуть усі, а Змія оцінить рецептВідео

13:57

"Катастрофічний урожай": українців попередили про ріст цін на популярний овоч

13:56

Помер легендарний голлівудський актор, який грав королівські ролі

13:46

США вперше підтвердили участь військ КНДР в боях проти України: що відомо

Реклама
13:41

Що буде якщо не промивати рис: робити так треба не завжди

13:33

Заморозка війни після перемоги Трампа найімовірніша, за кілька років РФ знову піде в бій – Жданов

13:10

"Росіяни вбивають своїх громадян": в ЗСУ розповіли, як РФ обстрілює Курщину

13:09

Це моє спасіння: Дар’я Петрожицька розповіла про своїх близьких подруг серед зірок

13:08

Смачно, як у мами: рецепт ідеальної квашеної капустиВідео

12:57

Війна проти України збагачує найбідніші регіони РФ: WSJ розкрило вражаючі втрати

12:51

Бив "Калібрами" по Одесі та Вінниці: СБУ ліквідувала топ-військового ЧФ РФ - ЗМІ

12:43

Від Алтаю до Саратова: Казахстан захотів повернути землі РФ у свій склад - заява

12:30

Активіст Жернаков, будучи суддею, захищав режим Януковича та приймав рішення проти Майдану – ЗМІ

12:24

"Тисячу Зеленського" отримають не всі: коли прийдуть кошти і як їх витратитиВідео

12:23

Де має стояти батарея у квартирі: чому їх ставлять саме під вікнами

Реклама
12:17

На Україну чекають критичні місяці, лінія фронту може зсунутися на 30-35 км - FT

12:16

Бої за кожен будинок: окупанти контролюють близько 70% території Торецька - BILD

12:02

Miss International 2024: чи вдалося українці здобути перемогу

11:45

Зима 2025 буде складною: в Україні можуть початись 20-годинні відключення світла

11:43

"З першим снігом, українці": в яких регіонах наступила справжня зимова казка

11:39

Три батальйони за шість днів: ЗСУ завдали армії РФ серйозної шкоди на Курщині - Forbes

11:04

Чому гріється вилка в розетці: що це означає і чим небезпечно

11:03

Китайський гороскоп на завтра 14 листопада: Мавпам - лінь, Свині - будьте обережні

10:51

У Криму потужно підірвали авто: у ЗМІ заявили про смерть капітана Чорноморського флотуВідео

10:38

РФ випустила по Україні 90 дронів і шість ракет: скільки повітряних цілей збилиФото

10:35

"Так досягається мир": Зеленський відреагував на комбіновану атаку РФ

10:26

Атака по Україні 13 листопада не була масованою: в РНБО назвали цілі росіян

10:13

Христина Соловій поділилася рідкісним фото з мамою - деталі

10:10

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 13 листопада (оновлюється)

10:09

БпЛА долетіли аж до Пензи: у яку цінність армії Росії успішно влучено цієї ночі

09:50

Вперше за останні 73 дні: РФ завдала комбінованого удару по Києву - що відомоФото

09:49

Відстрочка від мобілізації: у Києві під ЦНАП утворилися величезні черги

09:40

Сьогодні в Києві відключатимуть світло: кого торкнеться

09:40

"Моє серце зайняте": путініст Серьога зізнався в почуттях до Баскова

09:23

Гороскоп на завтра 14 листопада: Левам - сюрпризи, Терезам - велика удача

Реклама
09:15

Графіки відключень офіційно повертаються: в Укренерго розповіли про обмеження

09:06

Оригінальний вибір: Олена Зеленська вразила своїм образом

09:05

Трамп візьме в команду "затятих яструбів", Україні можна "видихнути" - Politico

08:45

Карта Deep State онлайн за 13 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:43

Ворог готує масований штурм: в ЗСУ озвучили, на яку ціль Путін "нагострив зуби"

08:38

РФ накопичує ракети для декількох масованих ударів: яка найбільша ціль ворога

08:10

Прощальний подарунок для України: чи гримне Байден дверима Білого домуПогляд

07:57

У ЗМІ назвали ймовірну дату виборів в Україні: до чого тут Трамп

07:55

"У неї пропите обличчя": у зрадниці Лоліти почалися нові проблеми

07:54

В Києві лунають вибухи: можуть бути запровадженні превентивні відключення - КМВА

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Війна з Росією
Розпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКрим
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем народження, кумЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоТести по картинціУкраїнська мова з АвраменкомОптичні ілюзіїУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти