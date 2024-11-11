Вже в листопаді: в Україні зросте ціна на популярний продукт – яка причина

Якщо не підняти ціни на хліб, то доведеться скорочувати обсяги виробництва.

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Зростання ціни на хліб / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Ціни на хліб можуть зрости ще на 10-15%

Зокрема, це пов’язано із зростанням цін на борошно

Вже в листопаді ціни на хліб в Україні можуть зрости ще на 10-15%. Пов’язано це з подорожчанням основних складових виробництва. Про це повідомив президент Всеукраїнської асоціації пекарів і голова компанії "Київ Хліб" Юрій Дученко в коментарі "Мінфіну".

За його словами, в жовтні ціни на хліб підвищили на 5-10%, але це не покрило витрати виробників, які зростали ще більшими темпами.

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Крім того, додав він, очікується, що з листопада і до кінця року ціна борошна підвищиться на 11%, упаковки - на 10%, логістики - на 8%, газу - на 11%, електроенергії - на 11%.

"Минулорічні запаси пшениці закінчилися, а новий урожай активно вивозиться. У зв'язку з цим ціна на внутрішньому ринку зростає, а виробники притримують основні запаси пшениці, очікуючи вищої ціни, що позначається на стабільності поставок борошна", - сказав Дученко.

Він пояснив, що упаковка дорожчає через валютні коливання, а збільшення витрат на логістику спричинене дефіцитом водіїв та підвищенням зарплат.

"Якщо ціни на хліб не підняти на 10-15%, то через кілька тижнів у виробників не буде грошей на закупівлю сировини, через що доведеться скорочувати обсяги виробництва", - підсумував голова компанії "Київ Хліб".

Як зберігати хліб / Інфографіка: Главред

Ціни в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, ціни на моркву в Україні продовжують різко зростати вже четвертий тиждень. Вона може стати одним з найдорожчих овочів борщового набору, обігнавши навіть картоплю.

Також в Україні чотири тижні поспіль дорожчають огірки. Чергове подорожчання у цьому сегменті пояснюється суттєвим скороченням пропозиції огірків із місцевих господарств.

Крім того, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький сказав, що підняття цін слід очікувати на фрукти, овочі та хлібобулочні вироби.

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