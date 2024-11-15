Курячі яйця будуть 'різко' дорожчати: яких цін чекати українцям у грудні

Є декілька причин підняття цін на яйця.

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Ціни на яйця / колаж: Главред, фото: УНІАН

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За останній місяць ціна на яйці зросла майже на 20%

Зростання попиту буде стимулювати зростання цін

Із середини грудня почнеться новий ріст цін на яйця, як мінімум, на 10%

На першу декаду листопада 2023 року десяток яєць коштував 61 грн. На сьогоднішній день десяток яєць коштує в різних супермаркетах по-різному, але в цілому можна знайти десяток за 63 грн. Якщо яскрава обгортка, гарне пакування, то воно може коштувати і 70, і 72 грн. Про це повідомив експерт "Економічного дискусійного клубу" Олег Пендзин в ефірі "Українського радіо".

За його словами, ціни на яйця пішли вгору і за останній місяць динаміка росту практично 20%.

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Експерт також назвав декілька причин здорожчання:

Підвищення собівартості через зростання цін на комбікорм: цього року через неврожайність і менші обсяги зернових (кукурудзи зокрема) вартість корму зросла, що підвищило витрати на утримання птахів на фабриках.

Сезонний вплив: від початку холодів зменшується виробництво яєць у домогосподарствах, що знижує загальну пропозицію яєць на ринку й стимулює зростання цін.

Пендзин додав, що перед святами, як правило, різко зростає попит на яйця.

"Зростання попиту однозначно буде стимулювати зростання цін на свята. Ми з вами побачимо ріст цін в подальшому. Зараз буде невеличке уповільнення росту і десь приблизно із середини грудня в нас почнеться ріст цін на яйця. Ми очікуємо ріст, як мінімум, на 10%. Цілком імовірно, що яйце найдешевше напередодні свят різдвяних буде коштувати 70 плюс. Це якщо не буде якихось там несподіваних форс-мажорів", - наголосив він.

Ціни в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, вже в листопаді ціни на хліб в Україні можуть зрости ще на 10-15%. Пов’язано це з подорожчанням основних складових виробництва.

Також відомо, що цього року врожай овочів не потішив українських фермерів. Зокрема, врожай капусти виявився просто катастрофічним, тому ціна на неї починає зростати.

Крім того, цього року ціни на картоплю в Україні значно підвищилися через посуху. Проте підстав для різкого підвищення вартості до 50 грн немає, вважає перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

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Хто такий Олег Пендзин Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також автора матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.

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