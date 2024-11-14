На 20% дешевше, ніж минулого року: в Україні 'різко' впала ціна на один овоч

Коротко:
- Фермери знизили ціни на цибулю
- Вона в середньому на 13% дешевше, ніж минулого тижня
- Багато виробників заклали продукцію на зберігання
Цього тижня українські фермери знизили відпускні ціни на цибулю, бо пропозиція овочів зросла, а попит впав. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.
Зазначається, що малі фермерські господарства почали активно реалізовувати продукцію з необладнаних сховищ і були готові йти на поступки, щоб реалізувати запаси до морозів.
"На сьогоднішній день українські виробники готові відвантажувати ріпчасту цибулю в діапазоні 8-14 грн/кг ($0,19-0,34/кг), залежно від якості та обсягу пропонованої продукції, що в середньому на 13% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня", - підкреслили аналітики.
Вони також додали, що збільшення пропозиції цибулі на ринку пов’язане з бажанням фермерів якомога швидше її позбутися. Більшість цієї цибулі закуповують для перепродажу, оскільки вона непридатна для тривалого зберігання.
Варто наголосити, що поточна середня ціна на цибулю в Україні на 20% нижча за аналогічний період минулого року.
Крім того, багато виробників заклали продукцію на зберігання і будуть її продавати пізніше.
Ціни на продукти в Україні - що відомо
Нагадаємо, як повідомляв Главред, вже в листопаді ціни на хліб в Україні можуть зрости ще на 10-15%. Пов’язано це з подорожчанням основних складових виробництва.
Також відомо, що ціни на яйця в Україні цієї осені теж різко зросли. Причиною подорожчання яєць є сезонний фактор і зростання цін на корми.
Крім того, в Україні дорожчає морква через підвищення торгової активності на ринку. Овоч закуповують оптові компанії для тривалого зберігання та населення, яке готується до зими.
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