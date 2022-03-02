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Знищують економіку: США розтрощили Росію новими санкціями

2 березня 2022, 22:06

Всього в список будуть включені 22 російських оборонних підприємства.

Санкція
Санкції США / Reuters

У Білому домі розкрили деталі нових санкцій проти Росії і Білорусі у відповідь на вторгнення президента Володимира Путіна в Україну.

Як повідомляється на сайті Білого дому, Міністерство торгівлі США поширить жорстку політику експортного контролю, встановлену для Росії, та Білорусь.

Цей крок допоможе запобігти перенаправленню предметів, технологій і програмного забезпечення через Білорусь до Росії і значно знизить здатність обох країн підтримувати свою військову агресію.

Державний департамент США запровадить санкції проти оборонного сектора Росії, щоб ще більше обмежити військову машину Путіна.

Всього в список будуть включені 22 російських оборонних підприємства, в тому числі фірми, що виробляють бойові літаки, бойові машини піхоти, системи радіоелектронної боротьби, ракети і безпілотні літальні апарати для російських збройних сил.

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Крім того, США вводять щодо Росії заходи експортного контролю на обладнання з видобутку нафти і газу.

США введуть санкції проти структур, що підтримують російські та білоруські збройні сили, російські та білоруські Служби безпеки, військовий і оборонний сектори та/або військові та оборонні дослідження.

Завдяки санкціям військовий, а також аерокосмічний, морський і високотехнологічний сектори не отримають американські технологічні товари і технології.

Також США заборонять російським літакам входити і використовувати внутрішній повітряний простір США.

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Як повідомляв Главред, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав світ відключити Росію від SWIFT у перший же день початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну - 24 лютого. Він підкреслив: "Всі, хто зараз сумнівається, чи треба відключати Росію від SWIFT, повинні розуміти, що кров невинних українських чоловіків, жінок і дітей буде і на їхніх руках".

Після цього спочатку погодилися відключити країну-агресора від SWIFT Великобританія. Після цього відключення Росії від SWIFT підтримали Франція, Кіпр, Угорщина. Останньою країною, яка підтримала відключення Росії від товариства всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій, стала Німеччина.

Як повідомив представник топ-менеджменту Центробанку єврозони, відключення міжнародної онлайн-системи SWIFT може статися буквально в найближчі дні.

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