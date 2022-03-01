Зеленський обговорив з Байденом нові санкції проти РФ і оборонну допомогу Україні

Джо Байден і Володимир Зеленський / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський і президент США Джо Байден обговорили американське лідерство з антиросійських санкцій і оборонної допомоги Україні.

"Тільки розмовляв з Джо Байденом. Обговорили американське лідерство щодо антиросійських санкцій та оборонної допомоги Україні. Повинні зупинити агресора якомога швидше. Вдячний за підтримку!", - написав Зеленський у своєму Twitter у вівторок.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що безпрецедентно жорсткі санкції, які зараз вводяться проти РФ, методично руйнують економіку Росії.

Врятувати її намагаються вливанням грошей на викуп акцій російських компаній. Зараз цим займається Фонд національного добробуту РФ. Мінфін має право залучати веб і" спеціалізовані фінансові організації " для викупу цих акцій.