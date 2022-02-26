Макрон подзвонив Зеленському: схвалив відключення РФ від SWIFT і санкції проти Путіна

Еммануель Макрон і Володимир Зеленський / Reuters

Президент Володимир Зеленський повідомив про переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном на тлі збройної агресії РФ проти України.

Глава держави підкреслив, що Франція підтримала відключення Росії від SWIFT і введення санкцій проти Володимира Путіна.

"Тільки що подзвонив Еммануель Макрон. Мушу сказати, що він - справжній друг України. Франція з нами в найскладніші моменти. Підтримано відключення від SWIFT і введення персональних санкцій проти Путіна, забезпечення оборонної зброї. Merci La France", - додав Зеленський.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу погодила lодаткові санкції проти Росії.

Санкції охоплюють фінансовий, енергетичний і транспортний сектори, товари подвійного призначення, а також експортний контроль і експортне фінансування, візову політику, додаткові списки російських фізичних осіб і нові критерії включення в списки.