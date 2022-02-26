Росію можуть відключити від SWIFT через кілька діб - Reuters / Reuters

Рішення про відключення Російської Федерації від міжнародної онлайн-системи SWIFT буде прийнято через кілька діб. Про це повідомляє західне новинне агентство Reuters з посиланням на слова одного з представника топ-менеджменту Центробанку Єврозони.

"SWIFT (відключення від нього Росії ‒ Главред)- просто питання часу, дуже короткого часу, буквально днів", - говорить він

У той же час керуючий Центробанком Єврозони додав, що подібного рішення може виявитися недостатньо.

"Чи достатньо цього? Ні. Чи потрібно це? Абсолютно. Санкції мають сенс тільки в тому випадку, якщо є витрати для обох сторін і це буде дорого", ‒ сказав він.

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Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на відключення Росії від SWIFT офіційно погодився Кіпр.

Як заявив президент України Володимир Зеленський, Італія також погодилася на відключення.

"Щойно прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі підтримав відключення Росії від SWIFT, надання оборонної допомоги. Україна може стати частиною ЄС. Це початок нової сторінки в історії наших держав", - написав Зеленський в Instagram.

Тепер Україні залишилося домогтися лише згоду Угорщини на відключення Росії від SWIFT. Але офіційний Будапешт все ще виступає проти цього.