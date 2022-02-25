Джонсон закликав країни НАТО вдатися до рішучих заходів проти Росії щодо SWIFT

Борис Джонсон , Великобританія / Reuters

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон закликав лідерів країн НАТО вжити негайних заходів проти Росії за системою SWIFT.

"Джонсон закликав лідерів вжити негайних заходів за допомогою SWIFT, "щоб заподіяти максимальний біль президенту Путіну і його режиму", - йдеться в повідомленні його офісу, пише nationalpost.

Голова українського МЗС Дмитро Кулеба тим часом повідомляє, що Італія вже згодна на відключення РФ від SWIFT.

Вторгнення Росії в Україну

Нагадаємо, в США вважають, що вторгнення Росії в Україну спрямоване на те, щоб "обезголовити" український уряд і встановити власне управління.

Також три американські чиновники заявили, що столиця України Київ буде захоплена російськими військами протягом декількох днів, і незабаром після цього опір країни буде ефективно нейтралізовано.

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