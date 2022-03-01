Оператор Північного потоку-2 може оголосити про банкротство через санкції – Reuters

Компанія уже звільнила весь свій персонал у швейцарському місті Цуга.
Швейцарська компанія Nord Stream 2 AG, яка побудувала газопровід Північний потік-2 з Росії до Німеччини, розглядає питання про оголошення банкротства через накладені санкції.
Компанія співпрацює з фінансовим радником над погашенням деяких своїх зобов'язань і може офіційно розпочати процедуру банкрутства в швейцарському суді вже цього тижня. Про це повідомило Reuters із посиланням на два анонімні джерела.
При цьому зазначається, що Nord Stream 2 AG не відповіла на запити Reuters про коментар. У "Газпромі" від коментарів відмовилися.
Сполучені Штати Америки ввели санкції проти Nord Stream 2 AG після того, як Росія визнала "незалежність" так званих "ЛНР" і "ДНР".
Nord Stream 2 A зареєстрована в Швейцарії і належить російському державному газовому гіганту "Газпром". Газопровід Північний потік-2, за допомогою якого хотіли подвоїти потужність перекачування газу з Росії до Німеччини, компанія добудувала у 2021 році.
Nord Stream 2 AG звільнила весь свій персонал у Цузі
Раніше стало відомо, що компанія-оператор газопроводу "Північний потік-2" звільнила весь свій персонал у швейцарському місті Цуг. Про це розповів начальник федерального департаменту з економічних питань, освіти та досліджень Гі Пармелен, пише DW.
"Компанія Nord Stream 2 AG – оператор газопроводу "Північний потік – 2" – була змушена звільнити весь свій персонал у швейцарському місті Цуг у світлі заморозки сертифікації проекту в Німеччині та запровадження санкцій США щодо фірми", – зазначається у повідомленні.
Йдеться про понад 140 співробітників.
Зупинка сертифікації Північного потоку-2
Канцлер Німеччини Олаф Шольц 22 лютого на тлі ситуації з визнанням Росією "ЛДНР" звернувся до Мінекономіки країни з метою відкликати у німецького регулятора доповідь щодо забезпечення енергобезпеки. Такий крок блокує подальшу сертифікацію Північного потоку-2 і введення до експлуатації трубопроводу Газпрому.
Сполучені Штати Америки підтримали зупинку Німеччиною сертифікації Північного потоку-2. Пізніше у США повідомили про неможливість запуску газопроводу Північний потік-2. За словами представника американської адміністрації високого рангу, проєкт запущений не буде, витрачені на нього 11 мільярдів доларів були витрачені даремно.
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