Санкції в дії: оператор газопроводу СП-2 оголосив про банкрутство

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Швейцарська компанія-оператор російського газопроводу Північний потік-2 Nord Stream 2 AG оголосила про початок процедури банкрутства.

Як пишуть росЗМІ, про це йдеться в повідомленні швейцарського телебачення.

Як відомо, оператор Північного потоку-2 перебував на межі банкрутства. Nord Stream 2 AG, що належить російській державній компанії Газпром, в минулому році завершила будівництво газопроводу вартістю $11 млн, який повинен був збільшити обсяги поставок газу з Росії до Німеччини.

Газопровід не приступав до роботи, оскільки регулятор Німеччини призупинив процес його сертифікації через вторгнення Росії в Україну.

Міністерство фінансів США офіційно ввело санкції проти Nord Stream 2 AG, а також її виконавчого директора Маттіаса Варніга.

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Міністр економіки Швейцарії Гі Пармелен заявив у понеділок в інтерв'ю швейцарському радіо RTS, що весь персонал Nord Stream, більше 140 співробітників, які працювали на компанію в швейцарському місті Цуг, були звільнені.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 22 лютого на тлі ситуації з визнанням Росією "ЛДНР" звернувся до Мінекономіки країни з метою відкликати у німецького регулятора доповідь щодо забезпечення енергобезпеки. Такий крок блокує подальшу сертифікацію Північного потоку-2 і введення в експлуатацію трубопроводу Газпрому.

Заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв зробив заяву про те, що рішення Берліна щодо зупинки процедури сертифікації Північного потоку-2 мовляв, призведе до посилення газової кризи в Європі. Країни ЄС, як стверджують у Москві, купуватимуть паливо за ціною в 2 тисячі доларів за тисячу кубометрів.