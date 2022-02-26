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Росію відключають від SWIFT

26 лютого 2022, 15:19

Німеччина висловилася за відключення. Вона була останньою, хто ще не висловився з цього приводу.

Німеччина підтримала відключення Росії від SWIFT/ gettyimages

Німеччина підтримала відключення Росії від Товариства всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій (SWIFT).

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк у Twitter.

До цього часу ФРН була останньою, хто досі утримувався від введення цієї санкції.

Цю інформацію також підтвердив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За його словами, офіційне рішення ще не оформлене, проте вже розпочалася технічна підготовка до ухвалення рішення і впровадження цієї санкції.

"Ми гризли-гризли і вигризли. Працювала вся вертикаль української дипломатії – від президента України до аташе в українському посольстві. Дякую також тисячам людей, зокрема, українській діаспорі, які тиснуть на різні уряди для підтримки цього рішення. Цю перемогу українські дипломати присвячують усім оборонцям України", – написав Кулеба у Facebook.

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Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав світ відключити Росію від SWIFT у перший же день початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну – 24 лютого. Він наголосив: "Всі, хто зараз сумнівається, чи треба відключати Росію від SWIFT, повинні розуміти, що кров невинних українських чоловіків, жінок і дітей буде і на їхніх руках".

Після цього спочатку погодилися відключити країну-агресора від SWIFT Італія і Велика Британія. При цьому прем’єрміністр Великої Британії Борис Джонсон закликав лідерів вжити негайних заходів з відключення цієї системи, "щоб заподіяти максимальний біль президенту Путіну і його режиму". Після цього відключення Росії від SWIFT підтримали: Франція, Кіпр, Угорщина.

Як повідомив представник топ-менеджменту Центробанку Єврозони, відключення Росії міжнародної онлайн-системи SWIFT може відбутися буквально в найближчі дні. Про це повідомляє західне новинне агентство Reuters.

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