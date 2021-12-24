Українським ФОПам дозволили працювати без касових апаратів: кому пощастило

КМУ послабив вимоги для ФОПів / УНІАН

Підприємці, які здійснюють роздрібну торгівлю в сільській місцевості, звільнені від обов'язкового застосування реєстраторів розрахункових операцій.

Відповідне рішення прийнято Кабінетом Міністрів, повідомляється на урядовому порталі.

В якості аргументації в КМУ кажуть, що рівень доходів підприємців у селах значно менший, ніж у містах, а в умовах карантинних обмежень він ще більше знизився.

В уряді вважають, що витрати на придбання РРО стануть для них додатковим фінансовим навантаженням, що матиме негативні наслідки для бізнесу.

"У той же час, використовувати програмні РРО, як альтернативу, не всі з них можуть через нерівномірне покриття швидкісним інтернетом або його відсутність в селах. Тому уряд вирішив підтримати таких підприємців, щоб вони не закривали бізнес і не звільняли своїх працівників, і надати їм можливість не застосовувати у своїй діяльності РРО", - цитує першого віце-прем'єр-міністра України - міністра економіки Юлію Свириденко прес-служба Кабміну.

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Згідно з рішенням уряду, від обов'язкового застосування РРО звільняються суб'єкти господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю на території села товарами (крім підакцизних товарів), за умови не перевищення граничного розміру річного обсягу розрахункових операцій у 167 розмірів мінімальної заробітної плати (1 млн 85,5 тис.грн).

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Касові апарати для ФОПів в Україні

Малий бізнес в Україні готується до введення касових апаратів (реєстраторів розрахункових операцій) з 1 січня 2022 року. Раніше терміни масштабного податкового оподаткування переносилися після масових протестів ФОПів. Зараз підприємці теж протестують, вимагаючи прийняти їх законопроект № 5866-1, яким чеки передбачені виключно для дорогих покупок – товарів, вартістю в одну мінімальну заробітну плату або 6,5 тисяч гривень.

Підприємці вже заявляють про те, що наступного року після запуску вимоги про касові апарати з'являться додаткові витрати на РРО та ведення бухгалтерської діяльності. З цієї причини бізнесу в Україні доведеться підвищувати ціни на свої товари.

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