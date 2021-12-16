З 1 січня касові апарати в Україні стануть обов'язковими для всіх: як зміняться ціни

Касовий апарат буде на всіх прилавках / pixabay.com

З нового року касові апарати повинні будуть встановити всі підприємці. У зв'язку з цим, експерти прогнозують підвищення вартості товарів і послуг.

Як повідомляє "Страна.uа", раніше Державна регуляторна служба підрахувала, що впровадження РРО - це додаткові витрати для бізнесу на рівні близько 100 тисяч гривень на рік, куди входить покупка обладнання, обслуговування, плата за еквайринг, бухгалтера, навчання співробітників та ін.

"Касові апарати - це, як мінімум, додаткові витрати на РРО і бухгалтера. Мінімум, 10-15 тисяч на місяць. Це означає, що мені доведеться сидіти без зарплати, або потрібно буде скорочувати когось із співробітників. Немає у малого бізнесу на сьогодні таких доходів, щоб забезпечити "хотілки" влади. Тому багатьом доведеться збільшувати цінники на товари та послуги. А якщо бізнес за новими цінниками не піде, то вихід один - закриватися", - розповіла власниця невеликого підприємства з виробництва напівфабрикатів Вікторія.

Глава Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що ФОПи дуже бояться касових апаратів.

"У теорії схема з програмними РРО, яке буде працювати на смартфоні і обійдеться підприємцю недорого, звучить непогано. Але ми ж розуміємо, що на практиці вона може дати збій. Електронні сервіси у нас працюють погано, бізнес помучиться, і все одно буде змушений витрачатися на дорогі касові апарати. Але це-не головне. Чому ФОПи так бояться касових апаратів? Тому що вони дозволять податківцям контролювати реальні обороти бізнесу. А вони можуть виявитися набагато вище заявлених по групах для єдиного податку лімітів. Тому прикриватися ФОП Для оптимізації бізнесу вже стане складніше", - говорить Пендзін.

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У кого будуть касові

З 1 січня 2022 року зайняті в ритейлі ФОПи 2-4 груп будуть зобов'язані використовувати реєстратори розрахункових операцій (РРО).

Стає обов'язковою фіксація розрахункових операцій між підприємцем і клієнтом через реєстратор розрахункових операцій (РРО).

Введення РРО для ФОПів 2-4 групи, які торгують товарами та послугами, стартує 1 січня 2022 року.

ФОПи 2-4 груп не зобов'язані купувати фізичні касові апарати і громіздкі принтери. Їх можна замінити Програмою на комп'ютері, планшеті або навіть смартфоні – це так званий програмний РРО або ПРРО.

Реєстрація та подальша робота ПРРО відбуваються виключно в електронній формі, без контактів з податківцями.

Друкувати паперові чеки також не потрібно, достатньо чеків електронних. Не потрібна і книга обліку розрахункових операцій.

Разом з тим, як і будь-яка подібна Інновація, ПРРО на перших порах багатьма сприймаються насторожено.

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