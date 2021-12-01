У Києві учасники Save ФОП запалили фаєра і висунули ультиматум владі

Учасники акції зажадали виконати їхні вимоги до 1 січня 2022 року.
1 грудня в Києві біля Верховної Ради організували мітинг представники руху Save ФОП. Вони встановили сцену, на якій можуть виступити учасники акції і висунули владі ультиматум.
Мітингувальники запалили фаєра, через що площу перед парламентом затягнуло димом.
Будівля парламенту обгороджена парканами, за якими знаходяться співробітники поліції і ДСНС, а також військовослужбовці Національної гвардії України.
Крім того, частина правоохоронців знаходиться в Маріїнському парку.
У поліції Києва повідомили, що для забезпечення правопорядку залучили близько 3 тисяч поліцейських і близько 1,5 тисяч військовослужбовців Нацгвардії.
Що вимагають мітингувальники
Учасники акції протесту висунули українській владі ультиматум. Якщо до 1-го січня 2022 року їх вимоги не будуть виконані вони організують свій Майдан.
Вони хочуть, щоб було скасовано введення з 2022 року обов'язкової установки реєстраторів розрахункових операцій (РРО) і видачі чеків клієнтам.
Учасники акції зажадали виконати їхні вимоги до 1 січня 2022 року.
Такі нововведення запровадили, щоб винищити схеми, за допомогою яких бізнес йде від оподаткування.
Будівля парламенту обгороджена парканами, за якими знаходяться співробітники поліції і ДСНС, а також військовослужбовці Національної гвардії України. Крім того, частина правоохоронців знаходиться в Маріїнському парку.
читайте такожВ Україні зростуть податки: Рада підтримала скандальний законопроект
Як раніше повідомляли, Верховна Рада прийняла" ресурсний " закон Про оподаткування для українців, яким, зокрема, передбачається збільшити податок на землю - 1500 грн на рік за 1 га.
Читайте також:
- У Кабміні придумали неприємний "сюрприз" для деяких ФОПів
- В Україні з'явиться новий податок: хто і за що платитиме
- ФОПи збунтувалися через фіскалізацію і висунули жорстку вимогу Зеленському і нардепам