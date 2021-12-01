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У Києві учасники Save ФОП запалили фаєра і висунули ультиматум владі

1 грудня 2021, 14:25
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Учасники акції зажадали виконати їхні вимоги до 1 січня 2022 року.

акція ФОП
Акція Save ФОП / УНІАН

1 грудня в Києві біля Верховної Ради організували мітинг представники руху Save ФОП. Вони встановили сцену, на якій можуть виступити учасники акції і висунули владі ультиматум.

Мітингувальники запалили фаєра, через що площу перед парламентом затягнуло димом.

Будівля парламенту обгороджена парканами, за якими знаходяться співробітники поліції і ДСНС, а також військовослужбовці Національної гвардії України.

Крім того, частина правоохоронців знаходиться в Маріїнському парку.

У поліції Києва повідомили, що для забезпечення правопорядку залучили близько 3 тисяч поліцейських і близько 1,5 тисяч військовослужбовців Нацгвардії.

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Що вимагають мітингувальники

Учасники акції протесту висунули українській владі ультиматум. Якщо до 1-го січня 2022 року їх вимоги не будуть виконані вони організують свій Майдан.

Вони хочуть, щоб було скасовано введення з 2022 року обов'язкової установки реєстраторів розрахункових операцій (РРО) і видачі чеків клієнтам.

Учасники акції зажадали виконати їхні вимоги до 1 січня 2022 року.

Такі нововведення запровадили, щоб винищити схеми, за допомогою яких бізнес йде від оподаткування.

Будівля парламенту обгороджена парканами, за якими знаходяться співробітники поліції і ДСНС, а також військовослужбовці Національної гвардії України. Крім того, частина правоохоронців знаходиться в Маріїнському парку.

читайте такожВ Україні зростуть податки: Рада підтримала скандальний законопроект

Як раніше повідомляли, Верховна Рада прийняла" ресурсний " закон Про оподаткування для українців, яким, зокрема, передбачається збільшити податок на землю - 1500 грн на рік за 1 га.

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Верховна Рада митинг ФОП
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