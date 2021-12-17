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Сутички біля Ради: у центрі Києва протестувальники побилися з поліцією

17 грудня 2021, 13:10

Мітингувальники спробували перекрити рух, їм завадили правоохоронці.

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У Києві протестувальники побилися з поліцією / apostrophe.ua

У п'ятницю, 17 грудня, в центрі Києва представники руху із захисту прав фізичних-осіб підприємців SaveФОП частково заблокували проїжджу частину на вулиці Грушевського біля будівлі Верховної Ради.

На ділянці дороги між вулицями Липська і Шовковична знаходилося близько тисячі з людей із запаленими фаєрами, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За порядком стежить кілька сотень правоохоронців, які періодично відтісняють учасників акції від перетину вулиць Грушевського та Шовковичної, щоб запобігти перекриттю руху транспорту.

У той же час мітингувальники спробували перекрити рух по дорозі. Вони вступили в протистояння з поліцією, яка намагалася не допустити заворушень.

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Протест ФОПів: головна вимога

Мітингувальники проводять акцію біля будівлі парламенту з самого ранку. Їх головна вимога стосується прийняття законопроекту № 5866-1, спрямованого на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

Додамо, що до подібних заходів Учасники акції вже вдавалися у вівторок.

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