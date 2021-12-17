На ФОПів очікують касові апарати або РРО з 1 січня 2022 року: Рада провалила відстрочку

Верховна Рада не підтримала відстрочку впровадження касових апаратів для низки груп ФОПів ще на один рік / УНІАН

Верховна Рада не затвердила перенесення впровадження касових апаратів для низки груп підприємців на 2023 рік. Нардепи провалили включення відповідного законопроекту до порядку денного, оскільки ініціативу підтримали тільки 102 парламентарія. Таким чином, касові апарати стануть обов'язковими для ФОПів 2-4 груп вже з 1 січня 2022 року.

Зокрема, у п'ятницю, 17 грудня, на засіданні нардепи розглядали документ за №6376, автори якого пропонували внести зміни до четвертого абзацу пункту 61 підрозділу 10 розділу ХХ Перехідні положення Податкового кодексу. Йдеться про заміну цифри 2022 на цифру 2023. Однак рішення не ухвалили.

Коли і кому з ФОПів знадобляться РРО

Фізичні особи-підприємці, які є платниками єдиного податку 2-4 груп, які працюють у ритейлі, змушені будуть з 1 січня 2022 року використовувати касові апарати або програми реєстрації розрахункових операцій (РРО).

Касові апарати або РРО для ФОПів

Під реєстратором розрахункових операцій (РРО) мається на увазі пристрій або програмно-технічний комплекс, який виконує фіскальні функції та реєструє розрахункові операції під час продажу товарів. Така програма є аналогом того ж касового апарату, але вже у вигляді спеціальної програми для персонального комп'ютера, планшета або смартфона.

Чеки з РРО реєструватимуться на сервері податкової за допомогою Інтернету. Підприємці зможуть самі вибирати, чим їм користуватися - класичними касовими апаратами або програмою.

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Кому знадобляться касові апарати та РРО

Фізичні особи-підприємці, які працюють у сфері рітейлу і є платниками єдиного податку 2-4 груп, з 1 січня 2022 року користуватимуться касовими апаратами або системою РРО в обов'язковому порядку.

Штрафи за порушення вимог щодо РРО

Бізнес, який порушує вимоги щодо використання реєстраторів розрахункових операцій (касових апаратів) повинен буде сплатити штраф у розмірі 100% вартості товарів, які були продані в обхід системи. За подальшу продану таким чином продукцію буде штраф на суму 150% вартості товару.

Касові апарати для ФОПів в Україні

На малий бізнес в Україні очікує впровадження касових апаратів (реєстраторів розрахункових операцій) з 1 січня 2022 року. Раніше терміни масштабного податкового оподаткування переносилися після масових протестів ФОПів. Наразі підприємці теж протестують, вимагаючи прийняти їх законопроект № 5866-1, яким чеки передбачені виключно для дорогих покупок – товарів, вартість яких складає одну мінімальну заробітну плату або 6,5 тисяч гривень.

Підприємці вже заявляють про те, що наступного року після запуску вимоги про касові апарати з'являться додаткові витрати на РРО і ведення бухгалтерської діяльності. З цієї причини бізнесу в Україні доведеться підвищувати ціни на свої товари.