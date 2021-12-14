Бійка під Радою: мітинг ФОПів переріс у сутички з силовиками

Мітинг ФОП / Країна

У вівторок, 14 грудня, на площі перед Верховною Радою почався протест ФОПів. Підприємці вимагають від парламентаріїв прийняття законопроекту № 6376.

Даним законопроектом пропонується відстрочити до 1 січня 2023 року терміни розширеного застосування РРО платниками єдиного податку.

До слова, протестувальники представляють крило, яке відкололося від основного протестного руху "SaveФОП", очолюваного Сергієм Доротичем.

Як каже Доротич, люди нібито пішли на домовленості з Офісом президента.

Що вимагають підприємці

Доротич і його прихильники вимагають скасування розширеного застосування РРО, а ті хто сьогодні протестує під Радою, згодні на відстрочку розширеного застосування РРО.

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Сутички з правоохоронцями

Ближче до обіду під Верховною Радою почалися сутички за участю ФОПів. Люди повністю перекрили вулицю Грушевського, палять фаєра.

При цьому силовики і поліція їх намагається відтіснити, передає Telegram-канал KlymenkoTime.

Що таке РРО і чому протестують ФОПи

З 1 січня 2022 року зайняті в рітейлі ФОПи 2-4 груп будуть зобов'язані використовувати реєстратори розрахункових операцій (РРО).

Стає обов'язковою фіксація розрахункових операцій між підприємцем і клієнтом через реєстратор розрахункових операцій (РРО).

Введення РРО для ФОПів 2-4 групи, які торгують товарами та послугами, стартує 1 січня 2022 року.

ФОПи 2-4 груп не зобов'язані купувати фізичні касові апарати і громіздкі принтери. Їх можна замінити Програмою на комп'ютері, планшеті або навіть смартфоні - це так званий програмний РРО або ПРРО.

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Реєстрація та подальша робота ПРРО відбуваються виключно в електронній формі, без контактів з податківцями.

Друкувати паперові чеки також не потрібно, достатньо чеків електронних. Не потрібна і книга обліку розрахункових операцій.

Разом з тим, як і будь-яка подібна Інновація, ПРРО на перших порах багатьма сприймаються насторожено.

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