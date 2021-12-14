УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Бійка під Радою: мітинг ФОПів переріс у сутички з силовиками

14 грудня 2021, 14:40

Люди повністю перекрили вулицю Грушевського, палять фаєра.

мітинг ФОП
Мітинг ФОП / Країна

У вівторок, 14 грудня, на площі перед Верховною Радою почався протест ФОПів. Підприємці вимагають від парламентаріїв прийняття законопроекту № 6376.

Даним законопроектом пропонується відстрочити до 1 січня 2023 року терміни розширеного застосування РРО платниками єдиного податку.

До слова, протестувальники представляють крило, яке відкололося від основного протестного руху "SaveФОП", очолюваного Сергієм Доротичем.

Як каже Доротич, люди нібито пішли на домовленості з Офісом президента.

Що вимагають підприємці

Доротич і його прихильники вимагають скасування розширеного застосування РРО, а ті хто сьогодні протестує під Радою, згодні на відстрочку розширеного застосування РРО.

Реклама

Сутички з правоохоронцями

Ближче до обіду під Верховною Радою почалися сутички за участю ФОПів. Люди повністю перекрили вулицю Грушевського, палять фаєра.

При цьому силовики і поліція їх намагається відтіснити, передає Telegram-канал KlymenkoTime.

Що таке РРО і чому протестують ФОПи

З 1 січня 2022 року зайняті в рітейлі ФОПи 2-4 груп будуть зобов'язані використовувати реєстратори розрахункових операцій (РРО).

Стає обов'язковою фіксація розрахункових операцій між підприємцем і клієнтом через реєстратор розрахункових операцій (РРО).

Введення РРО для ФОПів 2-4 групи, які торгують товарами та послугами, стартує 1 січня 2022 року.

ФОПи 2-4 груп не зобов'язані купувати фізичні касові апарати і громіздкі принтери. Їх можна замінити Програмою на комп'ютері, планшеті або навіть смартфоні - це так званий програмний РРО або ПРРО.

читайте такожУ Києві учасники Save ФОП запалили фаєра і висунули ультиматум владі

Реєстрація та подальша робота ПРРО відбуваються виключно в електронній формі, без контактів з податківцями.

Друкувати паперові чеки також не потрібно, достатньо чеків електронних. Не потрібна і книга обліку розрахункових операцій.

Разом з тим, як і будь-яка подібна Інновація, ПРРО на перших порах багатьма сприймаються насторожено.

Читайте також:

viber
Верховна Рада митинг ФОП
Зараз ви переглядаєте новину «Бійка під Радою: мітинг ФОПів переріс у сутички з силовиками». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Прикмети на 11 грудня: що не можна робити в Сойкін день і як не потрапити в бідуПрикмети на 11 грудня: що не можна робити в Сойкін день і як не потрапити в біду Прикмети на 14 грудня: що не можна робити в Наумов день і як не потрапити в бідуПрикмети на 14 грудня: що не можна робити в Наумов день і як не потрапити в біду Вдарить мороз, завалить півметровими заметами: Україну атакує крижаний циклон з АрктикиВдарить мороз, завалить півметровими заметами: Україну атакує крижаний циклон з Арктики Даша Астаф'єва в спокусливій фотосесії засвітила соковиті груди і соски в прозорій білизніДаша Астаф'єва в спокусливій фотосесії засвітила соковиті груди і соски в прозорій білизні З днем ангела, Андрій - картинки, листівки та душевні привітання з днем Андрія ПервозванногоЗ днем ангела, Андрій - картинки, листівки та душевні привітання з днем Андрія Первозванного
Бажаєте першими дізнаватись про важливі новини в Telegram?
пізніше
Підписатися
15:39

І це тільки початок: соняшникова олія в Україні подорожчала більш ніж на 60%

15:14

Як позбутися від набряків тіла - поради дієтологаВідео

15:11

Як нарядити ялинку в Новий рік 2022 для залучення грошового успіху і удачі - кольори для знаків зодіакуВідео

14:55

"Куєк, зупинись!": Ані Лорак вийшла на сцену без трусиків у сукні з непристойним розрізом

14:44

"Відправили в пологовий вмирати": ковід забрав життя вагітної на 7 місяці, чоловік винить лікарів

Реклама
14:40

Бійка під Радою: мітинг ФОПів переріс у сутички з силовикамиВідео

14:24

Боротьба за Україну і ситуація з полоненими: Зеленський піддав критиці Захід і закликав вдарити по РФВідео

14:15

Смачні салати на Новий рік 2022: три дивовижно простих рецептаВідео

14:14

Рада підтримала допуск іноземних військових в Україну на навчання

14:10

Надія Мейхер ледь прикрила соски летючим напівпрозорим платтям

14:03

Україна ввозить вдесятеро більше свинини, ніж експортує: на митниці шокували цифрами

13:52

"Чекайте цунамі заражень": у ВООЗ попередили про спільну "атаку" штамів "Дельта" і "Омікрон"

13:47

Місячний календар стрижок на січень 2022: кращі дні для нової зачіски і фарбування

13:36

Магнітні бурі в грудні 2021: як пережити День святого Миколая та РіздвоВідео

13:31

Як прикрасити ялинку в Новий рік 2022, щоб залучити удачу - стильні і незвичайні рішення в рік Тигра

13:15

Відмова від НАТО в обмін на відведення військ: Зеленський заявив про "викинуті на смітник" обіцянки РФВідео

13:06

Потенціал для шантажу: Зеленський назвав причину скупчення військ РФ біля українського кордонуВідео

13:04

Діагноз поставили в 11 років: у Львові бабуся подарувала онукові шанс на нормальне життяВідео

13:00

Гороскоп на завтра 15 грудня 2021: Ракам – знаки долі, Левам – ревнощі, Скорпіонам - втратиВідео

12:40

Серце зайняте, але не Огневич: на кого Дмитро Шевченко проміняв співачку

Реклама
12:25

Верховна Рада спростила отримання громадянства іноземцям, які воювали за УкраїнуВідео

12:16

"Велике будiвництво" Зеленського капітально оновило об'їзну Тального: дорогу відкриють 15 грудня

12:11

Вашингтон не буде нічого вирішувати з Путіним за спиною України - Кулеба

12:10

Сніг сипатиме майже щодня: українців попередили про різке похолоданняВідео

11:52

Католицьке Різдво 2021 - дата, традиції, чи буде вихідний

11:48

Кермувати навчився в Інтернеті і проїхав 60 км: на Сумщині підліток разом з братом втік з домуВідео

11:42

"Кусаються ціни на горошок і курятину": експерт пояснила, чому дорожчають "новорічні" продукти

11:42

У Полтаві 2-річна дитина повернулася із садка з розрізаним язиком, хлопчикові наклали п'ять швівВідео

11:30

Містер Біг з серіалу Секс у великому місті особисто привітав Олю Цибульську з Днем народження

11:13

На Прикарпатті потяг розчавив авто: у жахливій аварії загинули чоловік і жінка

11:04

З квітня 2022-го антибіотики в аптеках тільки за е-рецептами - МОЗ

10:29

Шестеро пасажирів автобуса постраждали в ДТП на Луганщині, один – загинувФотоВідео

10:22

При імплементації REMIT важливо розмежувати функції та повноваження НКРЕКП і АМКУ – експерт

09:51

У Мінсоцполітики пояснили, кому з українців треба ще раз подати документи на субсидію

09:41

Крововилив і струс мозку: у Києві на маму учня впала величезна гілка біля школи

09:25

"У дипломатії є шанс": у Зеленського оцінили результати переговорів Байдена і ПутінаВідео

08:57

"Копів викликали, але ті не доїхали": на Чернігівщині спіймали чоловіка, який вбив співмешканку і місяць ховавсяВідео

08:52

Гороскоп на сьогодні 14 грудня 2021: Близнюкам – обман, Стрільцям - небезпечні авантюриВідео

08:41

Коронавірус в Україні 14 грудня: кількість нових COVID-випадків зросла до понад 7 тисяч за добуВідео

08:32

У Мінекономіки пояснили, чому в Україні різко подорожчали продуктиВідео

Реклама
08:20

Зручний привід для розв'язання війниПогляд

07:55

Дипломатія Байдена з Путіним може "стерти суверенітет України" - Bloomberg

07:30

Референдум щодо Донбасу і "оренда Криму на 90 років": дипломат закликав Зеленського до захисту УкраїниВідео

07:23

США готові посилити східний фланг НАТО у разі вторгнення РФ в Україну

06:51

Гороскоп на 2022 рік для Овна: успіх в бізнесі, грошова удача і привабливі можливостіВідео

06:49

Скоро в Україну прийде класична зима зі снігом і морозом: синоптик назвала датуВідео

06:41

Політ над прірвою: астролог розповів, що чекає на Україну в 2022 році

06:30

Місце "інтимної сили" ПутінаПогляд

06:02

Найгарніший новорічний манікюр 2022, який схвалить Чорний Водяний ТигрФото

05:50

Загроза атаки авіацією і війська РФ у Києві за 6 годин: генерал ЗСУ попередив про сценарій небезпекиВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти