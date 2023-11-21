Українці можуть отримати до пенсії майже 1000 грн надбавки: кому розраховувати

Українці можуть отримувати досить суттєву надбавку до пенсії – 837 грн. Однак не всі, а тільки ті, хто відповідає певним умовам.

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Умови передбачають, що пенсіонер, який претендує на надбавку, також повинен проживати поодинці / колаж Главред, фото УНІАН

Частина українців можуть отримувати досить суттєву надбавку до пенсії - 837 грн. Така норма передбачена постановою Кабміну № 261.

Однак, як пише портал "На пенсії", під норми документа потрапляють тільки ті пенсіонери, які відповідають певним умовам. Наприклад, вони вже перевищили віковий поріг 80 років.

Також наголошується, що інші умови передбачають, що претендує на надбавку пенсіонер також повинен проживати поодинці. І, крім того:

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потребувати постійного догляду за станом здоров'я - і мати медичні документи, які це підтверджують;

отримувати пенсію за віком.

При цьому експерти підкреслюють ‒ тим, хто відповідає даним критеріям в отриманні надбавки можуть відмовити. При чому, на законних підставах – адже "українці, які отримують пенсію по інвалідності, претендувати на таку надбавку не можуть".

Які потрібно зібрати документи для добавки до пенсії:

висновок медичної комісії про необхідність постійного догляду;

паспорт;

ІПН;

виписку від Пенсійного фонду, що засвідчує, що пенсіонеру не виплачують в поточний момент надбавку по догляду до пенсії.

Якщо ж рахувати в "живих" грошах, то розмір надбавки непостійний - адже він становить 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. В даний час цей мінімум становить 2 093 грн – і 40% від цієї суми якраз і складають 837 грн.

Пенсія в Україні

Нагадаємо, що в Україні підвищать пенсії на 2,3 тисячі грн. В Україні з 1 січня 2024 року значно збільшиться максимальна пенсія. Її розмір становитиме 23 610 грн, що на 2 680 грн більше, ніж у 2023-му.

Чиновники пояснили, хто під загрозою - чи багато українців ризикують втратити пенсію. Повноцінну виплату пенсій можуть принципово зупинити, якщо українець не використовує свій банківський рахунок більше 6 місяців.

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