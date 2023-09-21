Індексація пенсій: якими будуть виплати і приблизна дата

В Україні в 2024 році масова індексація пенсій поки під питанням. Однак навіть без неї виплати підвищать як мінімум трьом категоріям українців.

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В Україні зростуть у 2024 році як мінімум найнижчі пенсії / колаж Главред, фото УНІАН

В Україні наступного року індексація пенсій для українців залишається під великим питанням. Однак, як пише портал "Обозрєватєль", навіть без неї виплати підвищать як мінімум трьом категоріям громадян.

В Україні зростуть у 2024 році як мінімум найнижчі пенсії (у зв'язку зі зростанням прожиткового мінімуму) – з 2093 до 2361 грн. Збільшиться також і максимальна пенсія, її розмір становить 10 мінімальних пенсій. А пенсія для тих, хто виконав вимоги по стажу, збільшиться більш значно. З січня її підвищать з 2680 до 3200 грн в два етапи.

Як можуть індексувати пенсії у 2024 році

Індексація пенсій в Україні повинна відбуватися в березні кожного року (але це правило не завжди дотримується). При цьому розмір підвищення розраховується за формулою: половина від середнього за три роки зростання зарплат плюс половина від торішньої інфляції. Це дозволяє утримувати розмір виплати на такому рівні ‒ для того, щоб компенсувати зростання цін.

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Нацбанк прогнозує, що інфляція в 2023-му складе 10,6%. А з урахуванням зростання середньої зарплати (розраховується номінальний рівень), в результаті індексації пенсії можуть підвищити на 34,6%. Як кажуть експерти, вона може бути одним з найбільш значних перерахунків пенсій за останні роки.

Наприклад, якщо ваша пенсія становить 3 тисячі грн, то після індексації розмір виплати складе близько 4 038 грн. Але потрібно відзначити, що це буде дуже приблизний розмір підвищення. Точна цифра залежатиме від показників інфляції та динаміки зарплат за 2023 рік. А цю інформацію Держстат підготує тільки до березня 2024 року.

Варто також відзначити, що підвищують не весь розмір пенсії, а тільки те, що розраховано за формулою. Тобто якщо ви отримуєте різні надбавки (за вік, трудовий стаж і так далі), то при підвищенні пенсій їх спершу віднімуть, а вже потім та суму, яка залишиться, буде проіндексована.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в липні 2023 року відбувся перерахунок пенсій - і деякі категорії українців змогли отримати до 1000 гривень. Йдеться про заплановану індексацію на 19,7% пенсійних виплат держслужбовцям, працівникам органів місцевого самоврядування, народним депутатам і науковцям.

Як повідомляв Главред, після закінчення повномасштабної війни проти Росії знову виникне питання перегляду пенсійного віку.

Є два варіанти розвитку ситуації. Перший - пенсійний вік не підвищуватимуть до 2028 року. Другий - пенсійний вік підвищать раніше, після закінчення війни. Це залежить від дуже багатьох факторів ‒ і від ситуації на ринку праці, і від демографічної ситуації, і від вимог, які висуваються з боку міжнародних кредиторів України.

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