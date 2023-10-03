Кому покладена надбавка до пенсії в жовтні: хто з українців має право

У жовтні деякі категорії українців можуть отримати надбавку до пенсії. Зокрема, гроші передбачені двома категоріями.

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Українці, яким виповнилося 75 років, можуть претендувати на додаткову допомогу в 456 грн / колаж Главред, фото УНІАН

У жовтні деякі категорії українців можуть отримати надбавку до пенсії. Детально про систему виплат можна дізнатися на сайті Пенсійного фонду України.

Зокрема, кажуть чиновники, додаткові гроші передбачені через досягнення певного віку або потребу в догляді. Наприклад, громадяни, яким виповнилося 80 років і старше, можуть отримати до 570 грн.

У свою чергу, українці, яким виповнилося 75 років, можуть претендувати на додаткову допомогу в 456 грн. А якщо їм виповнилося 70 років – до 300 грн.

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Крім того, право на виплату коштів мають ті громадяни, у яких є особливі обставини, а саме:

особи від 80 років, які повинні отримати особливий догляд;

потребують спеціальної допомоги від кваліфікованих соціальних працівників;

пенсіонери без працездатних близьких родичів, у яких немає достатнього фінансового забезпечення.

Пенсія в Україні

Нагадаємо, що в Україні підвищать пенсії на 2,3 тисячі грн. В Україні з 1 січня 2024 року значно збільшиться максимальна пенсія. Її розмір становитиме 23 610 грн, що на 2 680 грн більше, ніж у 2023-му.

Кабмін затвердив проект бюджету на 2024-й. Кабінет міністрів закінчив процес розробки держбюджету України на 2024 роки до першого читання в Раді, повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

Чиновники пояснили, хто під загрозою - чи багато українців ризикують втратити пенсію. Повноцінну виплату пенсій можуть принципово зупинити, якщо українець не використовує свій банківський рахунок більше 6 місяців.

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