УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

Кому покладена надбавка до пенсії в жовтні: хто з українців має право

Дмитро Відоменко
3 жовтня 2023, 09:57 оновлено 3 жовтня, 09:57
У жовтні деякі категорії українців можуть отримати надбавку до пенсії. Зокрема, гроші передбачені двома категоріями.
Пенсіонер, монети
Українці, яким виповнилося 75 років, можуть претендувати на додаткову допомогу в 456 грн / колаж Главред, фото УНІАН

У жовтні деякі категорії українців можуть отримати надбавку до пенсії. Детально про систему виплат можна дізнатися на сайті Пенсійного фонду України.

Зокрема, кажуть чиновники, додаткові гроші передбачені через досягнення певного віку або потребу в догляді. Наприклад, громадяни, яким виповнилося 80 років і старше, можуть отримати до 570 грн.

У свою чергу, українці, яким виповнилося 75 років, можуть претендувати на додаткову допомогу в 456 грн. А якщо їм виповнилося 70 років – до 300 грн.

відео дня

Крім того, право на виплату коштів мають ті громадяни, у яких є особливі обставини, а саме:

  • особи від 80 років, які повинні отримати особливий догляд;
  • потребують спеціальної допомоги від кваліфікованих соціальних працівників;
  • пенсіонери без працездатних близьких родичів, у яких немає достатнього фінансового забезпечення.

Пенсія в Україні

Нагадаємо, що в Україні підвищать пенсії на 2,3 тисячі грн. В Україні з 1 січня 2024 року значно збільшиться максимальна пенсія. Її розмір становитиме 23 610 грн, що на 2 680 грн більше, ніж у 2023-му.

Кабмін затвердив проект бюджету на 2024-й. Кабінет міністрів закінчив процес розробки держбюджету України на 2024 роки до першого читання в Раді, повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

Чиновники пояснили, хто під загрозою - чи багато українців ризикують втратити пенсію. Повноцінну виплату пенсій можуть принципово зупинити, якщо українець не використовує свій банківський рахунок більше 6 місяців.

Більше економічних новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
пенсії Пенсійний фонд виплати пенсії
Реклама

Головне за день

Росія здатна вести війну самостійно до 2025 року - Іван Киричевський

Росія здатна вести війну самостійно до 2025 року - Іван Киричевський

09:20 Ексклюзиви
В Україні вдарять перші заморозки: синоптик назвала дату

В Україні вдарять перші заморозки: синоптик назвала дату

09:19 Синоптик
Вночі РФ атакувала Південь і Схід України: сили ППО збили 29 дронів та один "Іскандер"

Вночі РФ атакувала Південь і Схід України: сили ППО збили 29 дронів та один "Іскандер"

09:00 Україна
Всі головні новини

Останні новини

09:57

Кому покладена надбавка до пенсії в жовтні: хто з українців має право

09:48

Чим відмити душову кабіну від вапняного і мильного нальоту

09:20

Росія здатна вести війну самостійно до 2025 року - Іван КиричевськийЕксклюзив

09:19

В Україні вдарять перші заморозки: синоптик назвала дату

09:00

Вночі РФ атакувала Південь і Схід України: сили ППО збили 29 дронів та один "Іскандер"

Росія взяла курс на ядерні випробування, Захід прикидається страусом - ГончарРосія взяла курс на ядерні випробування, Захід прикидається страусом - Гончар
08:52

Ніколи не здогадаєтеся: для чого потрібно отвір в ковпачку від кулькової ручки

08:27

Війна може затягнутися до 2025 року і довше: військовий експерт пояснив 3 сценарії

08:17

Шольц зробив нову заяву про війну в Україні: про що йдеться

08:12

Вибори в Словаччині і миПогляд

Реклама
08:10

Будуть радувати всю зиму: як засолити і замаринувати рижики в домашніх умовах, 4 способи

07:46

Іменини 4 жовтня за новим календарем: кого потрібно привітати в цей день

07:22

Вистачить на кілька місяців: у Пентагоні залишилося $ 5,2 млрд на зброю для України - WSJ

06:38

Українські військові відбили в окупантів позиції під Роботиним - ISW

06:22

Що не так з "Форум оборонних індустрій"Погляд

05:30

2 кг зайвої ваги важче скинути ніж 100 кг: тренер ошелешила поясненнямВідео

04:20

"Готуються дуже тихо": експерт розповів про заколоти проти ПутінаВідео

03:40

Даша Кацуріна розповіла сексологу, навіщо їй потрібен Дантес

02:40

Загроза ядерного удару РФ: українців попередили про найгірший сценарій

02:18

Не відірветеся, поки не з'їсте весь: рецепт повітряного львівського сирника

02:02

"Залишитеся ні з чим": астролог розповів, як не втратити гроші в жовтніВідео

Реклама
01:35

"Воювати Росії нічим": Огризко оцінив ризик прямого протистояння РФ і НАТО

02 жовтня, понеділок
23:56

"Загроза висока": РФ найближчим часом може атакувати Україну ракетами

23:00

В машині купа грошей: у Сумах на хабарі зловили мера міста Олександра Лисенко

22:47

"Битва за Крим": Воллес заявив про успіхи контрнаступу та прорив ЗСУ

22:32

Україну накрила нова буря: якою буде сила геомагнітного шторму

22:29

Росіяни пішли у штурм позицій ЗСУ біля Андріївки та Вербового: чим закінчилось

22:04

Під Бахмутом тривають інтенсивні важкі бої: у ЗСУ розкрили шалені втрати росіян

21:42

Санта Дімопулос офіційно змінила ім'я - фото нового документа

21:26

"Послання Путіну": США невдовзі оголосять про новий пакет допомоги

20:27

Росія скоро може випробувати ядерну ракету в Антарктиді - The New York Times

20:10

Такого ви точно не готували: рецепт тарталеток, який вразить всіх

19:57

Росіяни атакували Дніпро та влучили у склад ДТЕК: хочуть зірвати опалювальний сезон

19:53

Надя Дорофєєва прокоментувала новину про вагітність та показала животикВідео

19:23

Вдарить +6: Україну накрило похолодання

19:10

Бахмутський fatumПогляд

19:06

Тепер офіційно окупантка: Анна Asti отримала громадянство РФ

18:55

НБУ скасовує фіксований курс: що варто знати про новий валютний режим

18:46

Роззброєння Росії затягнеться на роки: експерт пояснив, як Захід "денацифікує" РФ

17:58

Росія масово стягує нові підрозділи й техніку: у ЗСУ назвали небезпечний напрямок

17:45

США підготували таємну стратегію допомоги Україні - Politico

Реклама
17:34

Фронтвумен Kazka вперше зізналася в психічному розладі

17:32

Росія захищає Чорноморський флот біля Криму літаками-"стариганами"

17:22

Нова траса на півдні: РФ будує дорогу через захоплену територію УкраїниВідео

17:16

"Питання допомоги": у ЗСУ розкрили, які установки потрібні для підсилення ППО

17:03

Уявімо, Ілоне, що ваш маєток захопили росіяни, дітей вбили, а жінку згвалтувалиПогляд

16:53

Найкращий домашній засіб від жиру: чим відмити плитку на кухні

16:45

Коля Серга шокував зізнанням, що його брат воює на боці Росії

16:45

Реакція не буде ядерною: як Захід відреагує на ядерний удар РФ

16:42

Благодійний фонд "Велич Життя": Той хто рятує одне життя, врятує цілий світ - Владислав Ландар новости компании

16:35

У Росії випадково злили адреси військових частин та спецслужб Путіна - ЗМІ

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїГоловоломки
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Війна з Росією
Ядерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війна
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти